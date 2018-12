Das auf La Réunion angeschwemmte Flugzeugwrackteil soll in Frankreich untersucht werden. Die Analyse soll in der Nähe von Toulouse in einer Einrichtung der Rüstungsbehörde DGA stattfinden, die zum Verteidigungsministerium gehört. Voraussichtlich am Samstag werde das Teil in Frankreich eintreffen, sagte eine Sprecherin der Pariser Staatsanwaltschaft.

Das Wrackstück war am Mittwoch auf der französischen Insel im Indischen Ozean gefunden worden. Luftfahrttechniker – darunter auch ein Spezialist des Flugzeugherstellers Boeing – identifizierten das mit Muscheln gespickte, knapp zwei Meter lange Stück bereits als sogenanntes Flaperon, das von einem Flügel einer Boeing 777 stammt. Die Maschine von Malaysia Airlines mit der Flugnummer MH370 ist die einzige 777, die derzeit als vermisst gilt.



Die australischen Behörden sind relativ sicher, dass das Wrackteil zu dem verschollenen Flugzeug gehört. An dem Fundstück, das eine Flügelklappe zu sein scheine, sei eine aufgedruckte Nummer gefunden worden, sagte Australiens Vize-Premierminister Warren Truss. Das sei vielleicht eine Wartungsnummer. Auch diese könne helfen, die Herkunft des Flugzeugteils zu bestimmen. Die Muscheln auf dem Fundstück sollen von Meeresbiologen untersucht werden.



Die Passagiermaschine der Fluggesellschaft Malaysia Airlines war am 8. März 2014 auf dem Flug von Kuala Lumpur nach Peking mit 239 Menschen an Bord spurlos vom Radar verschwunden. Sie flog noch sieben Stunden nach dem letzten Radarkontakt Richtung Süden, wie automatische Satellitensignale nahelegten. Ermittler gehen bislang davon aus, dass die Maschine abstürzte, als der Treibstoff ausging. Niemand weiß, was an Bord passierte. Die Piloten hatten nie Probleme gemeldet. Die Mehrheit der Passagiere stammte aus China.



Etwa 4.000 Kilometer von der jetzigen Fundstelle entfernt, so die Vermutungen, soll Flug MH370 abgestürzt sein. Winde und Strömungen könnten schwimmende Teile über eine so weite Strecke bis nach La Réunion gebracht haben, sagen Meeresforscher.



La Réunion gehört zu Frankreich, deshalb steht das Fundstück den Angaben zufolge unter Verantwortung der französischen Justiz. Französische Ermittler würden die Untersuchungen nun leiten und dabei mit ihren internationalen Kollegen kooperieren, hieß es. Toulouse ist das Herz der europäischen Luftfahrtindustrie.