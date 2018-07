Die Staatsanwaltschaft München I lehnt es nach der Strafanzeige von Beate Zschäpe ab, gegen ihre ursprünglichen Pflichtverteidiger zu ermitteln. Das Verfahren werde "mangels Straftat" beendet, teilte die Behörde mit.



Zschäpe hatte Wolfgang Heer, Wolfgang Stahl und Anja Sturm eine Verletzung von Privatgeheimnissen vorgeworfen. Die Anwälte hätten angesichts der Bestellung des vierten Pflichtverteidigers Mathias Grasel gegenüber dem Vorsitzenden Richter Manfred Götzl Skepsis geäußert und geltend gemacht, das Verhältnis zur Angeklagten Zschäpe könne geschwächt werden. Auch sollen die Verteidiger dem Richter in einem Gespräch mitgeteilt haben, sie hätten Zschäpe – die seit Beginn des Prozesses schweigt – nie an einer Aussage gehindert. "Wenn sie hätte aussagen wollen, hätte sie das gekonnt", gaben die Verteidiger demnach an. Grasel hatte erklärt, Zschäpe habe von diesen Gesprächen nichts gewusst.



Die Staatsanwaltschaft teilte nun mit, "dass das Verhalten der Rechtsanwälte keinen Straftatbestand" erfülle. "Vielmehr handelt es sich bei den Angaben gegenüber dem Gericht um ein legitimes Verhalten von Verteidigern, die als Organe der Rechtspflege selbstständig und unabhängig von der Angeklagten agieren", teilte die Behörde mit. Es seien keinerlei Informationen an das Gericht weitergegeben worden, "die sich auf die Frage der Schuld oder Unschuld der Angeklagten beziehen". Aus diesem Grund werde die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgelehnt.

Zschäpe ist unter anderem wegen Beihilfe zu den zehn Morden, die dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) angelastet werden, angeklagt. Sie soll für die beiden NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft jahrelang im Untergrund eine Fassade des normalen Lebens gepflegt haben, damit diese ihre Morde verüben konnten. Außer den zehn rechtsextrem motivierten Morden – darunter neun an Migranten und einer an einer Polizistin – sollen Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt mindestens zwei Bombenanschläge sowie mehrere Überfälle begangen haben.

Mit Zschäpe sind vier mutmaßliche NSU-Helfer angeklagt. Böhnhardt und Mundlos hatten sich laut den Ermittlungen nach einem missglückten Überfall 2011 das Leben genommen.