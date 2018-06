Unter dem Jubel Zehntausender Menschen wurde Papst Franziskus in Bolivien willkommen geheißen. Kurz vor Mitternacht (MESZ) landete das Kirchenoberhaupt von Ecuador kommend auf dem Flughafen im 4.000 Meter hoch gelegenen El Alto. Staatspräsident Evo Morales überreichte ihm zur Begrüßung einen Beutel mit Koka-Blättern, die in den Anden seit der Inka-Zeit angebaut werden und auch gegen die Höhenkrankheit helfen. Franziskus hat nur noch einen funktionierenden Lungenflügel, weshalb ihm das Atmen in der sauerstoffarmen Umgebung noch schwerer fällt.

Die Gastgeber hatten zudem vorsichtshalber Sauerstoffflaschen für den 78-jährigen Papst bereitgestellt, dem mit 20 Jahren wegen einer schweren Lungenentzündung ein Teil seiner Lunge entfernt worden war. Wegen der Höhe reiste der aus Argentinien stammende Papst nach wenigen Stunden weiter nach Santa Cruz ins Tiefland. Dort will er am Donnerstag eine Messe feiern, zu der über eine Million Menschen erwartet werden. Es ist das erste Mal seit 27 Jahren, dass ein Papst Bolivien besucht.

In der Begrüßungszeremonie lobte der Argentinier die Bemühungen für ein friedliches Zusammenleben der vielen Ethnien in dem Land. "Wie viel Freude bereitet es uns zu wissen, dass das Spanische, das in diese Länder gebracht wurde, heute mit 36 indigenen Sprachen zusammenlebt und sich vermischt", sagte der Papst.

Entlang der 15 Kilometer langen Route des Papamobils zum auf 3.600 Meter gelegenen Regierungssitz La Paz hatten die Menschen teilweise in Zelten übernachtet, um einen guten Blick zu erhaschen. Der Tag war zum Feiertag erklärt worden, überall sangen die Menschen "Willkommen in La Paz".



Während der Fahrt ließ Franziskus seinen Konvoi stoppen. In einer Kurve der einzigen Autobahn Boliviens gedachte er an den vor 35 Jahren mit 17 Schüssen ermordeten Ordensbruder Luis Espinal, wie Franziskus ein Jesuit. "San Lucho", wie Espinal in Bolivien genannt wird, war ein Vorkämpfer für Demokratie, geißelte die Verbrechen der Militärdiktaturen und klagte den Drogenhandel an. Seine Mörder wurden nie gefasst.