Es ist Ramadan. Weltweit fasten Muslime von der Morgenröte bis zum Sonnenuntergang. Hierzulande derzeit 18 Stunden lang, in den vergangenen Tagen auch bei extremer Hitze. Ich bin Muslima, faste aber nicht. Nicht jeder traut sich, das öffentlich zuzugeben. Entweder um sich nicht rechtfertigen zu müssen, oder aus Angst vor Ächtung.



Manch einer aus der muslimischen Community fühlt sich dadurch gestört, dass sich jemand als Muslim definiert, obwohl er nicht alle religiös begründeten Gebote oder Verbote einhält. Nicht nur Salafisten oder Dschihadisten, sondern auch einige friedliebende Muslime, die den Islam orthodox auslegen, sprechen Menschen wie mir die Religionszugehörigkeit ab. Für sie ist unser Bekenntnis zum Islam eine Anmaßung. Sie meinen, uns in die Schranken weisen zu müssen, weil wir "von dieser Religion so weit entfernt sind wie die Erde vom Mond".

Eine Ursache für diese Tendenz, andere Gläubige in die Gemeinschaft der Muslime ein- oder von ihr ausschließen zu wollen, liegt darin, dass muslimische Communitys in Deutschland untereinander um die Deutungshoheit über den Islam kämpfen. Dazu passt ein Phänomen, das ich als religiösen Exhibitionismus bezeichne: Bestimmte Gruppen von Muslimen stellen ihren Glauben immer häufiger zur Schau – selbstredend trifft das nicht auf die Muslime generell zu.

Dieser Kampf um die richtige Interpretation des Islam findet zwar das ganze Jahr über statt, der religiöse Exhibitionismus potenziert sich aber phasenweise – wie derzeit im Fastenmonat. Manch einer lässt andere in persönlichen Gesprächen und auch öffentlich – etwa in sozialen Netzwerken – wissen, was für ein tolles Gefühl der Verzicht auf Essen und Trinken ist. Die Fastenden loben sich dabei selbst für die bestandene Prüfung trotz erschwerter Bedingungen in der Hitze und der langen Fastenzeit.

Deren Empfindungen infrage zu stellen, wäre anmaßend. Darüber zu urteilen steht mir nicht zu. Es fällt mir aber schwer, dieses Verhalten in Verbindung zu bringen mit dem Islam, mit dem ich aufgewachsen bin. So wie ich meine Religion verstehe, ist die Glaubenspraxis eine Sache zwischen Gott und dem Einzelnen; es geht um das stille Ausüben gottesdienstlicher Handlungen, zu der eben auch das Fasten gehört.



Die öffentlichen Bekundungen der Fastenden würden weniger verstören, wenn da nicht der Impetus von Überlegenheit mitschwingen würde. Auf mich wirkt es jedenfalls so, als würden diese Muslime allen anderen demonstrieren wollen, sie seien die frommeren und die besseren Menschen. Als wäre das Durchhalten an heißen und langen Tagen ein Marker für Glaubensstärke.