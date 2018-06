Der Brand in einem geplanten Flüchtlingsheim im baden-württembergischen Remchingen ist nach Auffassung der Polizei vorsätzlich gelegt worden. Das teilte ein Sprecher am Samstagvormittag mit. Das Feuer war in der Nacht zum Samstag ausgebrochen. Durch den Brand war ein Schaden von etwa 70.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Die Gemeinde in der Nähe von Karlsruhe hatte das leer stehende Gebäude gekauft, um es im kommenden Jahr als Asylbewerberheim zu nutzen. Unklar ist, ob in das stark beschädigte Gebäude nun wie geplant Asylbewerber einziehen können.

Einen weiteren Brand gab es am frühen Samstagmorgen in der Garage einer Flüchtlingsunterkunft in Waldaschaff im Landkreis Aschaffenburg. Auch hier wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. "Warum es zu dem Ausbruch des Feuers an einem in der Garage stehenden Papiercontainer gekommen ist, steht derzeit noch nicht fest", teilte die Polizei mit. An dem Gebäude sei kein Schaden entstanden.



In den vergangenen Monaten hatte es in Deutschland wiederholt Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte gegeben. Im bayerischen Reichertshofen wurde erst in der Nacht zum Donnerstag ein Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft verübt. Dadurch wurde laut Polizei ein Nebengebäude zerstört. Die eigentliche Flüchtlingsunterkunft blieb demnach nahezu unbeschädigt. Auf ein Asylbewerberheim im sächsischen Böhlen waren wenige Tage zuvor mehrfach Schüsse abgegeben worden. Verletzt wurde niemand.