Steine sind geflogen, als der serbische Ministerpräsident Aleksandar Vučić gerade ein Blumengebinde am Mahnmal für das Massaker von Srebrenica vor 20 Jahren niedergelegt hat. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Abgeschirmt von seinen Leibwächtern hat Vučić den Gedenkort daraufhin verlassen.



Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tanjug wurde der Regierungschef von einem Stein am Kopf getroffen. Seine Brille sei dabei zersplittert. Die Organisatoren der Gedenkveranstaltung riefen die Demonstranten über Lautsprecher zur Ruhe auf.



Vučić war in einer Geste der Versöhnung nach Srebrenica gereist. Der serbische Premierminister hatte das Massaker kurz vor den Gedenkfeiern als "monströses Verbrechen" bezeichnet. Den Begriff Völkermord verwendete er aber erneut nicht.

Zehntausende Menschen waren in die bosnische Kleinstadt gekommen, um der Opfer des Massakers vor 20 Jahren zu gedenken. Auch der damalige US-Präsident Bill Clinton war gekommen, um den Opfern des größten Kriegsverbrechens nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa die letzte Ehre zu erweisen.

1995 waren im Bosnienkrieg bosnisch-serbische Milizen in die damalige UN-Schutzzone Srebrenica einmarschiert und hatten an den leicht bewaffneten niederländischen UN-Blauhelmsoldaten vorbei Tausende Menschen – vorwiegend Männer und Jungen – verschleppt und getötet. Das Massaker von Srebrenica gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg und wurde vom UN-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag als Völkermord eingestuft.