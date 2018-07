Nach dem Selbstmordanschlag in der türkischen Grenzstadt Suruç hat die Polizei den mutmaßlichen Selbstmordattentäter identifiziert. Das teilte Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu in Şanlıurfa unweit des Anschlagsortes mit. Die Behörden würden das Umfeld des Verdächtigen im In- und Ausland durchleuchten, die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Es handele sich aber mit "größter Wahrscheinlichkeit" um einen Anschlag der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). Die Hinweise auf Verbindungen verdichteten sich. Es wäre das erste IS-Attentat in der Türkei.

Bei dem Anschlag auf ein Kulturzentrum in Suruç nahe der syrischen Grenze waren am Montag mehr als 30 Menschen getötet worden. Nach Angaben von Davutoğlu stieg die Zahl der Opfer auf 32. Knapp 30 der etwa hundert Verletzten liegen seinen Angaben nach noch im Krankenhaus. Der Ministerpräsident war nach Şanlıurfa gereist, um Verletzte des Anschlags zu besuchen.

In mehreren Städten der Türkei gingen am Montagabend Tausende Menschen aus Protest gegen den Anschlag auf die Straße. In Istanbul löste die Polizei die Kundgebung mit Tränengas auf.

Der Anschlag wurde auf ein Anti-IS-Treffen verübt, zu dem sich in Suruç etwa 300 linksgerichtete und prokurdische Teilnehmer versammelt hatten, die meisten von ihnen Studenten. Sie hatten vor, den Wiederaufbau der kurdischen Stadt Kobani zu unterstützen, die auf der syrischen Seite der Grenze liegt. Dort hatten sich kurdische Kämpfer und IS-Milizionäre wochenlang erbitterte Gefechte geliefert. Mittlerweile ist der IS aus dem fast völlig zerstörten Kobani vertrieben, im Januar hatten kurdische Kämpfer mit Unterstützung von US-geführten Luftangriffen die IS-Kämpfer zum Rückzug gezwungen. Ende Juni hatte der IS eine neue Offensive gestartet, war aber nach nur zwei Tagen wieder aus der Grenzstadt vertrieben worden.

In Suruç befindet sich auch eines der größten Flüchtlingslager für Syrer, die vor den Kämpfen in ihrem Land geflohen sind. Das Camp war im Januar eröffnet worden, dort leben inzwischen etwa 35.000 Flüchtlinge. Insgesamt flohen seit dem Beginn des Bürgerkriegs vor vier Jahren 1,8 Millionen Menschen aus Syrien in die Türkei. Die beiden Länder haben eine 911 Kilometer lange gemeinsame Grenze.

Der Westen warf Ankara wiederholt vor, die Grenze nicht genügend zu schützen und so Dschihadisten die Einreise nach Syrien zu ermöglichen. Zuletzt hatte die Türkei aber ihre Kontrollen an Flughäfen und auch direkt an der Grenze verschärft.



Davutoğlu kündigte für Mittwoch eine Sondersitzung des Kabinetts an. Beraten werden soll demnach über einen Aktionsplan, der unter anderem "neue Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze" vorsieht.