Wieder hat ein Amokläufer in den USA das Feuer in einem Kino eröffnet. Ein Unbekannter schoss Medienberichten zufolge am Abend auf Besucher eines Kinos in der Stadt Lafayette im US-Bundesstaat Louisiana. Mehrere Menschen wurden verletzt, laut lokalen Fernsehsendern soll es drei Tote gegeben haben, darunter der 58-jährige Todesschütze.



Sechs Menschen seien bei dem Attentat verletzt worden, berichtete zunächst die örtliche Zeitung The Daily Advertiser in der Nacht auf Freitag unter Berufung auf die Polizei. Der Schütze habe sich schließlich selbst getötet, zitierte ein Sender Polizeichef Jim Craft. Der Notruf sei gegen 19.30 Uhr (Ortszeit) eingegangen, hieß es von der Einsatzstelle der Ambulanzdienste.

Die Tat habe sich im "The Grand 16"-Kino während einer Vorstellung des Films Train Wreck ereignet. Unter den Zuschauern sei Chaos ausgebrochen. Eine Augenzeugin sagte der Zeitung, bei dem Schützen habe es sich um einen älteren weißen Mann gehandelt. Er habe während der Tat kein Wort von sich gegeben.

Der Vorfall erinnert an den Schützen in einem Kino in der US-Stadt Aurora. Dieser hatte am 20. Juli 2012 während der Premiere eines Batman-Films in das Kino gefeuert. Zwölf Menschen starben, Dutzende weitere wurden verletzt. Der Schütze wurde in der vergangenen Woche des Mordes für schuldig befunden. Das Strafmaß steht noch nicht fest, ihm droht die Todesstrafe

US-Präsident Barack Obama hatte erst vor wenigen Wochen nach einem Amoklauf in einer Kirche in South Carolina erneut strengere Waffengesetze gefordert. Amerika müsse sich der traurigen Wahrheit stellen, dass derartige Anschläge in ihrer Häufigkeit in keinem anderen Industrieland vorkämen, so der Präsident in einer Stellungnahme. Damals hatte der 21-jährige Dylann R. in einer afroamerikanischen Kirche in Charleston neun Menschen getötet. Inzwischen wurde der Todesschütze wegen Hassverbrechen angeklagt.