Mehr als sechs Jahre nach dem Amoklauf von Winnenden ist der Vater des Täters zu einer Schadenersatzzahlung verurteilt worden. Er muss der Unfallkasse Baden-Württemberg die Kosten für die Behandlung von Schülern, Eltern und Lehrern ersetzen. Das entschied das Landgericht Stuttgart.



Die Höhe des Schadenersatzes wurde zunächst nicht festgelegt. Dies soll im Laufe des weiteren Verfahrens geschehen. Die Versicherung machte eine Forderung in Höhe von knapp 717.000 Euro geltend.

Bei der Mutter des Amokläufers sah das Gericht dagegen keine Grundlage für eine Haftung. Eine Verletzung der Aufsichtspflicht konnte das Gericht nicht feststellen. Es habe nicht nachgewiesen werden können, dass sie bereits vor dem Amoklauf "sichere Kenntnis" vom Aufbewahrungsort der Waffe gehabt habe.

Die Klasse mit den meisten Opfern hatte gegen die Eltern auf Schadenersatz für geleistete psychologische Betreuung für die Opfer des Amoklaufs geklagt. Die Richter begründeten dies damit, dass der Vater die waffenrechtlichen Aufbewahrungspflichten verletzt habe.



Der 17-jährige Tim K. hatte im März 2009 an seiner ehemaligen Schule in Winnenden und auf der Flucht in Wendlingen 15 Menschen und sich selbst erschossen. Die Tatwaffe hatte der Vater, ein passionierter Sportschütze, unverschlossen im Schlafzimmer aufbewahrt. Er wurde aus diesem Grund in einem anderen Verfahren zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt.

Bisher waren alle Versuche einer gütlichen Einigung in der Schadenersatzklage gegen die Eltern gescheitert. Zuletzt hatte das Gericht eine Zahlung von 130.000 Euro in Raten an die Versicherung vorgeschlagen. Die Eltern lehnten dies jedoch ab und boten der Unfallkasse 70.000 Euro an. Eine Einigung kam nicht zustande.