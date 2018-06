Zum vierten Mal in diesem Jahr ist in Bangladesch ein religionskritischer Blogger ermordet worden. Eine mit Macheten bewaffnete Gruppe Unbekannter sei nach dem Freitagsgebet in die Wohnung von Niloy Chakrabarti in der Hauptstadt Dhaka eingedrungen und habe ihn zu Tode gehackt, sagte der Chef des Netzwerks der Blogger und Aktivisten in Bangladesch, Imran H. Sarker.

Sarkar sagte der BBC, Chakrabarti sei eine wichtige Stimme gegen Fundamentalismus und Extremismus gewesen. "Er hat sich für die Rechte von Minderheiten eingesetzt und besonders für die von Frauen und indigenen Völkern."



Die Polizei bestätigte, Chakrabarti sei von etwa sechs Bewaffneten ermordet worden. Seine Frau sei in der Wohnung gewesen, aber in einen anderen Raum gebracht worden. Niloy arbeitete regelmäßig für den Blog Mukto-Mona, dessen Macher sich als "Freidenker, Rationalisten, Skeptiker, Atheisten und Humanisten" beschreiben.

Chakrabarti ist der vierte säkulare Blogger, der seit Anfang des Jahres im mehrheitlich muslimischen Bangladesch ermordet wurde. Ende Februar war der Gründer von Mukto-Mona, Avijit Roy, ermordet worden. Im März wurde der Internetaktivist Washiqur Rahman ebenfalls zu Tode gehackt, Mitte Mai der Blogger Ananta Bijoy Das. Ein regionaler Al-Kaida-Ableger hatte sich damit gebrüstet, die Blogger ermordet zu haben. Die Behörden hatten daraufhin die Islamistengruppe Ansarullah Bangla Team (ABT) verboten.

Radikale Islamisten fordern immer wieder dazu auf, religionskritische Blogger hinzurichten, denen sie Gotteslästerung vorwerfen. Bangladesch ist offiziell ein säkularer Staat. Kritiker werfen der Regierung jedoch vor, zu wenig gegen religiösen Fundamentalismus vorzugehen. Im Falle der zuvor ermordeten Blogger waren Verdächtige zwar inhaftiert, aber nicht angeklagt worden.