Nordamerikas höchster Berg heißt künftig wieder Denali. Kurz vor seiner Reise nach Alaska hat US-Präsident Barack Obama die seit Jahrzehnten von dem Staat geforderte Umbenennung offiziell durchgesetzt. Der ursprüngliche Name der Athabasken-Indianer ist in Alaska seit 1975 amtlich und praktisch jeder, ob von Einheimischen oder Europäern abstammend, nutzt ihn. Im Rest der USA war die offizielle Bezeichnung aber seit mehr als 100 Jahren Mount McKinley.

"Dieser Namenswechsel berücksichtigt den heiligen Status des Denali für viele Ureinwohner Alaskas", sagte Innenministerin Sally Jewell. "Der Name Denali wird seit Generationen benutzt." Deshalb werde der alte Name in Anerkennung der Traditionen und der Menschen in Alaska nun offiziell. Denali bedeutet "der Große", er ist 6.168 Meter hoch. Widerstand kam vor allem aus dem einflussreichen Ohio – der Heimat des 1901 erschossenen Präsidenten McKinley.

Obama wollte am Montag zu einem dreitägigen Besuch in Alaska eintreffen und als erster amtierender US-Präsident auch den zu Alaska gehörenden Teil der Arktis besuchen. Damit will Obama drei Monate vor der UN-Klimakonferenz in Paris ein Zeichen im Kampf gegen die Erderwärmung setzen. Bei dem Treffen in Paris soll ein neues international verbindliches Klimaschutzabkommen beschlossen werden.