Zum ersten vereinbarten Treffen kann Ariam nicht kommen: Er muss sich um seinen sechs Monate alten Sohn kümmern, der über Nacht krank geworden war. Zwei Tage später klappt es, seine Augen leuchten, als er von seinem Kind und seinen Plänen für die Zukunft erzählt.



"Ursprünglich hatte ich etwas Angst vor Deutschland. Wir haben in Eritrea viel über die Nazi-Zeit und Hitler gelernt und ich dachte, dass es in Deutschland noch immer so ist. Als ich dann in München ankam, bin ich den ersten Wochen viel ins Deutsche Museum gegangen. Dort habe ich verstanden, dass das nur ein Teil der deutschen Geschichte ist. Auch wenn es noch immer Ausländerfeindlichkeit gibt, weiß ich, dass das nicht für alle Deutschen gilt.

Zu Hause habe ich mich sehr für eritreisches Brauchtum interessiert und irgendwie erinnert mich die bayrische Folklore an meine Heimat. Vor allem die Schuhplatteler gefallen mir. So zu tanzen, ist ziemlich anstrengend und man muss sich gut koordinieren können. Was mir auch sehr gut gefällt, ist wie die Deutschen grillen. Egal ob deutsche oder eritreische Küche, ich esse gerne Fleisch. In der ersten Woche im Asylauffanglager hat mir einer der Bewohner einen Döner gegeben. Ich hatte seit Tagen nichts gegessen und einen Bärenhunger. Als ich das Fleisch gesehen habe, musste ich einfach reinbeißen. Es war köstlich. Seitdem esse ich einmal pro Woche Döner.

Meine Schwester und ich sind vor drei Jahren in Deutschland angekommen. Damals war ich 16. Ich habe sofort angefangen, Deutsch zu lernen. Obwohl wir Flüchtlinge eigentlich nur ein Mal pro Woche in einen Deutschkurs gehen sollen, bin ich drei Monate lang jeden Tag gegangen. Ich wollte die deutsche Sprache so schnell wie möglich lernen, damit ich zur Schule gehen konnte.

Serie: Neu hier Die Serie In der Serie "Neu hier" stellen wir Flüchtlinge vor, die nach Deutschland gekommen sind. Wie sieht ihr Alltag im neuen Land aus? Was beschäftigt sie, wie erleben sie die Deutschen? Alle bisher erschienenen Folgen finden Sie hier.

Die Schule war dann wie ein Geschenk für mich. Ich hatte zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder das Gefühl, eine Familie zu haben. Dort habe ich auch meinen Hauptschulabschluss geschafft – mit einem Notendurchschnitt von 2,0. Im September beginne ich meine Ausbildung zum Elektroinstallateur. Ich habe ein wenig Respekt davor. Deutsch fällt mir bis heute nicht ganz leicht, dafür bin ich richtig gut in Mathe. Der Matheunterricht ist in Eritrea schwerer als in Deutschland. Ich hoffe, dass mir das hilft.

Ich wünsche mir, dass sich die politische Situation auch in Eritrea verändern könnte, aber leider glaube ich nicht mehr daran. Dort ist es einfach schon so lange unmöglich zu leben. Aber wer weiß, vielleicht kann ich irgendwann zurück, in ein friedliches Eritrea, ohne täglich Angst um mein und das Leben meiner Familie zu haben.

Unser Vater ist schon früh gestorben. Er hat für die eritreische Unabhängigkeit von Äthiopien gekämpft. Unsere Mutter ist seit 2007 in Italien und arbeitet als Haushälterin. Sie versorgt dort Schwerstbehinderte. Sie weint viel und ich mache mir große Sorgen um sie.

Mein großer Bruder wurde vom Militär zwangsrekrutiert, da war er 16. Sie haben ihn einfach aus der Schule geholt und mitgenommen. Seit elf Jahren ist er inzwischen eingezogen, neun Jahre davon saß er im Gefängnis. Er wollte desertieren und das wird in Eritrea hart bestraft. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hatte er keine Zähne mehr und er sah aus wie ein alter Mann, dabei war er da 27.



*Name geändert