Gerade in Deutschland angekommen, droht manchen Flüchtlingen schon wieder Gefahr: Skrupellose Schleuser werfen die Menschen häufig direkt an der Straße aus ihren Autos. Die Gruppen irren dann auf Autobahnen und Bundesstraßen umher, ehe sie aufgegriffen werden.



Solche Szenen lassen sich immer öfter in grenznahen Regionen beobachten. So etwa in Bayern: Nach Angaben der Bundespolizei werden allein im Raum Passau täglich Hunderte Flüchtlinge einfach auf der Straße ausgesetzt.



Daraus entstehen insbesondere für die Flüchtlinge, aber auch für die Autofahrer große Gefahren. Immer wieder kommt es zu heiklen Situationen und zu Unfällen. Am Sonntagmorgen raste ein Auto in eine Gruppe von 14 Syrern, die im Landkreis Passau von einem Schleuser ausgesetzt worden waren. Die Fahrerin und fünf Männer wurden verletzt. Einer schwebt in Lebensgefahr.



"Mit so einem Unfall war zu rechnen", sagte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Freyung. Das Problem werde im Herbst schlimmer, weil es dann dunkler sei und Nebel in den Morgenstunden die Sicht der Autofahrer behindere.

Die Polizei will auf die Vorfälle mit einem neuen Warnsystem reagieren. Auf der Autobahn 3 bei Passau sollen von Mittwoch an Warnschilder installiert werden, die die Autofahrer vor Menschen auf der Fahrbahn warnen. Dann gilt auf einem 16 Kilometer langen Abschnitt um Passau Tempo 80.



Die Odyssee vieler Flüchtlinge endet in Passau, wo sie die Polizei erstmals erfasst.