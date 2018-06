Seit in Deutschland immer mehr Anschläge auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte verübt werden, melden sich viele zu Wort, die lange geschwiegen haben. Mit der Zahl der ausländerfeindlichen Übergriffe steigt langsam auch die Bereitschaft, Rassisten und Populisten härter anzugehen. Die Ankündigung der Deutschen Presse-Agentur, nicht mehr verharmlosend von "Asylgegnern" zu sprechen, wenn beispielsweise über Hasstiraden gegen Ausländer auf Demonstrationen berichtet wird, ist nur ein Beispiel unter vielen.

Eine Gruppe ist in der Diskussion allerdings auffällig still: Die vielen Demografie- und Rentenexperten, die sich eigentlich seit vielen Jahren mit den Folgen von Zuwanderung für die Sozialsysteme beschäftigen. Die Flüchtlingsdebatte müsste auch ihre Stunde sein: Sie haben die Statistiken und Hochrechnungen zur Hand, mit denen sich viele Polemiken über die vermeintliche Zuwanderung in die Sozialsysteme und über sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge entkräften ließen.

Es ist schließlich eine Binse, dass die Integration von Flüchtlingen bei vielen absehbaren Problemen helfen könnte. Deutschland braucht dringend Fachkräfte, vom Ingenieur im Maschinenbau über den Facharzt in der Klinik bis hin zum Lehrling in Handwerksbetrieben. Um Pflegekräfte für Altenheime anzuwerben, flogen Vertreter des Arbeitsministeriums vor Kurzem noch bis auf die Philippinen. Was hindert die gleichen Sozialexperten eigentlich daran, mögliche Arbeitskräfte aus Syrien laut und vernehmbar zu begrüßen?

Deutschland hat heute schon eine der ältesten Bevölkerungen weltweit. 2009 war jeder fünfte Mensch in hierzulande 65 Jahre oder älter, in den fünfziger Jahren traf das nur auf jeden zehnten zu. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Geburten seitdem fast halbiert, von etwa 1,1 Millionen (in Ost- und Westdeutschland zusammen) im Jahr 1950 auf 680.000.

Diese Zahlen sind seit Langem bekannt. Am Beispiel Japans lässt sich studieren, welche Probleme einer alternden Bevölkerung drohen, die sich gegen Einwanderung (und eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen) sperrt. Deshalb haben Demografie- und Sozialexperten auch lange dafür geworben, die Einwanderungspolitik in Deutschland zu verändern und mehr Fachkräfte ins Land zu holen. Nur jetzt, wo ihre Stimmen eigentlich dringend gebraucht würden, sind sie still.

Auch ein Babyboom würde nicht reichen

Dafür gibt es gute und schlechte Gründe. Verständlich ist vielleicht, dass sich niemand gern dem Vorwurf aussetzt, er unterscheide zwischen "guten" und "schlechten" Flüchtlingen, also denen, die nicht nur aus humanitären, sondern auch aus ökonomischen Gründen willkommen sind und anderen, für die das zumindest kurzfristig nicht gilt. Wer in der Flüchtlingsdebatte ökonomisch argumentiert, kommt gar nicht darum herum, über die Integrationschancen unterschiedlicher Einwanderer Klartext zu sprechen. Das ist auch richtig und nötig, weil sich nur so populistische Hetze gegen vermeintliche Sozialschmarotzer entkräften lässt.

Ein weiterer Grund für das Schweigen ist, dass sich die Aufmerksamkeit vieler Renten-, Sozial- und Demografiefachleute auf Geburtenraten richtet. Sie denken und schreiben vor allem über die Frage, warum die Deutschen wenige Kinder bekommen und wie sich das ändern lässt. Dabei wissen gerade diese Fachleute genau, dass selbst ein neuer Babyboom an den schon kurzfristig entstehenden Arbeitsmarktproblemen im Lande wenig ändern werden. Die meisten Kinder, die heute zur Welt kommen, werden schließlich erst in rund zwanzig Jahren erwerbstätig sein.

Das Schweigen erklärt sich schließlich auch noch durch die Angst vor sozialen und politischen Kosten der Integration von Flüchtlingen. Mal angenommen, die Bundesregierung würde ihre Arme weiter öffnen und mehr Flüchtlinge willkommen heißen und sie vor allem besser behandeln – wäre wir damit nicht doch überfordert? Würde die Stimmung nicht irgendwann kippen? Es ist legitim, solche Fragen zu stellen – aber der Job der Sozialexperten wäre momentan dennoch, über Chancen für ein alterndes Land und dessen Sozialsysteme zu sprechen. Im Übrigen steht ihnen ja frei, Vorschläge für eine sinnvolle Sozialpolitik in einem Einwanderungsland zu machen.

Konkurrenz für Langzeitarbeitslose

Der letzte Grund für das Schweigen der Sozialexperten ist kompliziert. Oft sehen sie sich als Anwalt derjenigen, die von Zuwanderung mittelbar profitieren, aber manchmal auch unter den Folgen leiden. In den Großstädten leben gerade Einkommensschwache in Vierteln, in denen Integration nicht gut funktioniert, in deren Schulen wenig Deutsch gesprochen wird und in denen harte, oft brutal ausgetragene Konflikte zwischen verschiedenen Einwanderergruppen zum Alltag gehören. Und für einheimische Langzeitarbeitlose und Niedriglöhner sind qualifizierte, hochmotivierte Arbeitskräfte aus Syrien oder dem Kosovo eben nicht nur ein Versprechen, sondern auch Konkurrenz.

Es gibt also ein paar Gründe für das Schweigen der Experten. Man kann sie verstehen, muss sie aber nicht akzeptieren. Dafür ist die Not der Menschen in den Flüchtlingslagern einfach zu groß. Es ist an der Zeit, dass die Demografie- und Sozialexperten klar und vernehmlich Partei ergreifen.