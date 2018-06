Eine Woche nach den schweren Ausschreitungen von Rechtsradikalen in Heidenau gilt dort für dieses Wochenende ein öffentliches Versammlungsverbot. Das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat zwischen Freitag 14 Uhr und Montag 6 Uhr alle öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel untersagt – im gesamten Gebiet der Stadt. Das Versammlungsverbot wurde mit einer Überforderung der Polizei, einem sogenannten polizeilichen Notstand begründet. "Danach sind die zur Verfügung stehenden Polizeikräfte nicht in der Lage, der prognostizierten Lageentwicklung gerecht zu werden", hieß es in einer Mitteilung des Landratsamtes vom Donnerstagabend.

Für Freitagnachmittag war ein Willkommensfest für Flüchtlinge geplant. Parallel dazu wollten auch rechte Gegner der Flüchtlingsunterkunft erneut auf die Straße gehen: Die Bürgerinitiative Heidenau hatte im Internet zu einer Demonstration aufgerufen. Sie wird dabei von anderen rechten Gruppen wie der Bürgerwehr Freital und der Meißener Initiative Heimatschutz unterstützt.



Das Bündnis Dresden Nazifrei, das zusammen mit den Flüchtlingen vor der Unterkunft ein Grillfest mit verschiedenen Aktivitäten feiern wollte, hatte bereits am Donnerstagnachmittag – als sich das Verbot bereits anbahnte – von einem Skandal gesprochen. "Gerade nach den Ereignissen am vergangenen Wochenende muss es der Polizei doch möglich sein, so eine Veranstaltung, bei der wir den Menschen eine schöne Zeit bereiten wollen, abzusichern", sagte Henning Obens von der Interventionistischen Linken, die das Fest mit organisiert.





Mit dem Willkommensfest wollten die Initiatoren ein Zeichen setzen. "Wir wollen den Flüchtlingen zeigen, dass es hier auch Menschen gibt, die sie willkommen heißen", sagte "Nazifrei"-Sprecher Silvio Lang. Auch sollten in Berlin gesammelte Sachspenden an die Menschen verteilt werden.



Dementsprechend enttäuscht reagierten die Organisatoren auf das Versammlungsverbot.



In Heidenau kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu gewalttätigen Protesten gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in einem Baumarkt. Am Mittwoch hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel den Ort besucht.