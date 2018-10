Der ehemalige Polizist Darren Wilson, der vor einem Jahr den unbewaffneten schwarzen Teenager Michael Brown tötete, streitet einen rassistischen Hintergrund seiner Tat weiterhin ab. "Jeder macht das so schnell zu einem Rassen-Thema. Das ist keine Frage der Rasse", sagte Wilson dem US-Magazin New Yorker, das ein langes Porträt des 29-Jährigen veröffentlichte. Darin zeigte Wilson wenig Mitgefühl: "Denke ich darüber nach, was er für eine Person war? Nicht wirklich, denn das spielt jetzt keine Rolle mehr."

Wilson hatte den 18-jährigen Brown am 9. August 2014 nach einem Handgemenge mit mehreren Kugeln getötet. Eine Jury aus Laien folgte Wilsons Version, er habe aus Notwehr gehandelt und verzichtete auf eine Anzeige. Auch das US-Justizministerium leitete kein Strafverfahren ein, da es keine Gegendarstellung zu Wilsons Schilderung der Tötung gegeben habe.

Die tödlichen Schüsse erwähnt Wilson im New Yorker kaum. Über Michael Brown denke er nicht nach. "Ich kannte ihn nur in jenen 45 Sekunden, in denen er versuchte, mich zu töten, also keine Ahnung", erwiderte er auf die Frage, ob er den Teenager im Nachhinein als "bösen Jungen" einschätzen würde.

Der Reporter des New Yorker stellte bei Wilson bisweilen eine "rassistisch codierte Wortwahl" fest. So sagte dieser über seine Erfahrungen als Polizist mit Afroamerikanern: "Sie sind so in einer anderen Kultur eingeschlossen als... was ich zu sagen versuche, ist die richtige Kultur, die bessere, die man wählen kann." Auf die Frage, ob er es vermisse, in Restaurants zu gehen, antwortete Wilson, er gehe manchmal noch essen. Jedoch nur da, wo er auf Gleichgesinnte treffe – "nicht in einem Schmelztiegel, wissen Sie?"

Mit Spendengeldern kaufte er sich ein Haus

Der aus dem Polizeidienst ausgeschiedene 29-Jährige lebt mit seiner Frau unauffällig in St. Louis. Dem New Yorker sagte Wilson, er habe bislang keinen neuen Job gefunden und sei wegen seiner Vergangenheit wohl auch "nicht beschäftigungsfähig". Dank Spenden von Unterstützern in Höhe von rund 500.000 Dollar (455.000 Euro) habe er sich ein Haus gekauft.

Der Tod Browns und der spätere Verzicht auf einen Strafprozess hatten in Ferguson und zahlreichen anderen Städten der USA zu teils gewalttätigen Protesten geführt. An dem Fall entzündete sich eine landesweite Debatte über Rassismus und Polizeigewalt. Die mehrheitlich schwarze Bevölkerung von Ferguson fühlt sich von der überwiegend weißen Polizeitruppe systematisch diskriminiert.

Ein Anfang März veröffentlichter Bericht des US-Justizministeriums bestätigte routinemäßige Schikane von Afroamerikanern in dem Vorort von St. Louis im Bundesstaat Missouri. Den Bericht habe er nicht gelesen, sagt Wilson. "Ich habe kein Verlangen danach."