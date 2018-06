Im vergangenen Jahr wurden 47 Prozent aller rassistisch motivierten Gewalttaten in Ostdeutschland verübt. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, berichtet die Mitteldeutsche Zeitung. Demnach entfielen 61 der bundesweit 130 rassistischen Gewalttaten 2014 auf die neuen Bundesländer inklusive Berlin. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 40 Prozent.

Die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten – also von solchen, die sich nicht nur gegen Migranten richtet – liegt der Antwort zufolge 2014 bundesweit bei 1.029. Dabei nimmt Nordrhein-Westfalen mit 370 den ersten Platz ein, gefolgt von Berlin (111) und Sachsen (86).



Aus der Antwort geht auch hervor, dass 2014 bundesweit mit einer Quote von 45 Prozent nicht einmal jede zweite Straftat im Bereich der politisch rechts motivierten Kriminalität aufgeklärt wurde. Bei den Gewalttaten lag die Aufklärungsquote mit 64 Prozent deutlich höher. Im Vergleich mit dem Vorjahr ist die Quote allerdings um 14 Prozentpunkte gesunken.

Kritik an Zahlen des Innenministeriums

Die Grünen kritisieren vor diesem Hintergrund vor allem, dass zivile Beratungsstellen im Bereich rechtsmotivierte Gewalt zu ganz anderen Ergebnissen kommen als die Landeskriminalämter und das Bundeskriminalamt. Im Falle der rechtsmotivierten Gewalt zählten die Stellen mit 710 Taten in Ostdeutschland im Jahr 2014 fast doppelt so viele, wie die staatlichen Stellen. "Es gibt Grund zu der Annahme, dass die bisher vorgelegten Fallzahlen nur einen Bruchteil der rechts motivierten Kriminalität in Deutschland widerspiegeln", sagte die Obfrau der Grünen-Fraktion im Bundestagsinnenausschuss, Irene Mihalic, der Mitteldeutsche Zeitung. Man müsse daher davon ausgehen, dass die Polizei bei der "Analyse rechtsextremer Gewalttaten" immer noch nicht richtig arbeite.

Das Innenministerium erklärte dazu in der Antwort auf die Anfrage, die Daten würden von den Ländern erhoben und an das Bundeskriminalamt übermittelt. Im Übrigen reiche für zivilgesellschaftliche Stellen bei der Zählung von Straftaten als Anhaltspunkt oftmals aus, dass die Täter aus einem rechten Milieu kämen. Dies verkenne aber unter anderem, dass Rechtsextremisten meistens auch im Alltag kriminell seien. Man könne also nicht jede dieser Straftaten automatisch der rechtsextremistischen Gesinnung der Täter zuschreiben. Auch fließe in die Zahlen der Opferberatungsstellen die subjektive Einschätzung der Opfer mit ein.



Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte, Stand Ende Juli: