Der mutmaßliche Angreifer in einem Thalys-Zug nach Paris, Ayoub al Khazzani, bestreitet jegliche islamistische Anschlagsabsicht. Er wird weiter in einem Vorort von Paris verhört. Er sei "entgeistert" über den Terrorismusvorwurf gegen ihn, sagte seine Anwältin Sophie David. Die französischen Anti-Terror-Ermittler halten jedoch einen islamistischen Hintergrund für wahrscheinlich, auch weil der Mann bei vier europäischen Geheimdiensten als Islamist bekannt war.

Der Mann gab bei seinem Verhör an, er habe den Zug überfallen und die Passagiere ausrauben wollen. Seine Waffen habe er zufällig in einer Tasche in einem Park in Brüssel gefunden. Wie andere Obdachlose habe er öfter in dem Park übernachtet. Die Ermittler stuften die Aussagen als unglaubwürdig ein und gehen weiter dem Verdacht eines Terroranschlags nach. Wie die französische Zeitung Libération schreibt, hatte Al Khazzani zunächst eine falsche Identität angegeben.

Mittlerweile wurde seine Identität mithilfe digitale Fingerabdrücke bestätigt. Es handelt sich um einen 25 Jahre alten Marokkaner, der eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in Spanien besaß. Nach Angaben aus spanischen Sicherheitskreisen lebte er zwischen 2007 und 2014 in Spanien. Wie die Zeitung El País berichtet, wurde er zwischen 2009 und 2012 dreimal festgenommen. Zweimal ging es um Drogenhandel, einmal um Störung der öffentlichen Ordnung. Unter Umständen hat er auch Haftstrafen verbüßt. Dies wurde von der spanischen Justiz allerdings noch nicht bestätigt. Derzeit wird Al Khazzani in Spanien polizeilich gesucht, wieder geht es um Drogendelikte.

Spätestens seit 2012 war den spanischen Behörden bekannt, dass Al Khazzani sich islamistisch radikalisiert hatte. Er war den Behörden als "potenziell gefährlich" bekannt. Dschihadistische Aktivitäten konnten ihm aber nicht nachgewiesen werden.



Im Februar 2014 informierten die spanischen Ermittler ihre französischen Kollegen über die Gefährlichkeit des Mannes mit Verbindungen zum radikalen Islamismus. Unterschiedliche Angaben gibt es über Al Khazzanis Aufenthalte seit dem Jahr 2014: Spanische Behörden gehen davon aus, dass er im Frühjahr 2014 nach Frankreich gezogen und von dort zu einem Aufenthalt nach Syrien gereist ist. Der französische Innenminister, Bernard Cazeneuve, sagte jedoch, Al Khazzani sei von Spanien zunächst nach Belgien gezogen.

Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hat Al Khazzani am 10. Mai am Flughafen Berlin-Tegel zu einem Flug nach Istanbul eingecheckt. Die Zeitung beruft sich dabei auf deutsche Sicherheitskreise. Von dort aus könnte er nach Syrien weitergereist sein und an Aktionen des "Islamischen Staates" teilgenommen haben. Nach Angaben spanischer Behörden soll er am 26. Mai wieder in Belgien eingetroffen sein. Wenn sich diese Vermutung bestätigen sollte, wäre Al Khazzani zweimal nach Syrien gereist.



Hollande dankt Obama

Der verletzte US-Soldat Spencer Stone, der den Verdächtigen gemeinsam mit anderen überwältigt hatte, konnte inzwischen die Klinik in Lille wieder verlassen, wo er operiert worden war. Der Eingriff an der Hand sei erfolgreich verlaufen, hieß es aus ärztlichen Quellen. Stone hatte fast seinen Daumen verloren, weil der Verdächtige ihn mit einem Messer angegriffen hatte.

Frankreichs Staatschef François Hollande hat dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama für das "vorbildliche" Einschreiten der Amerikaner bei der Attacke im Schnellzug von Amsterdam nach Paris "herzlich" gedankt. Sie hätten eine "äußerst schlimme Tat verhindert". Das teilte der Elysée-Palast auf Twitter mit.

In ihrem Telefonat hätten die beiden Präsidenten zudem ihre Entschlossenheit bekräftigt, "gemeinsam die Gewalt und den Terrorismus an allen Fronten zu bekämpfen", hieß es in einer Mitteilung des Elysée.

Frankreich war in den vergangenen Monaten wiederholt Ziel von Terroranschlägen oder -plänen mit islamistischem Hintergrund. Im Januar schockierten die blutigen Attacken auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt das Land. In der Region Paris gilt seitdem die höchste Terrorwarnstufe.

In Thalys-Zügen patrouillieren nach der Attacke nun Polizisten. Zurzeit seien dies französische Sicherheitskräfte, es werde aber auch erwogen, belgische und niederländische Polizisten einzusetzen, sagte eine Sprecherin der belgischen Bahngesellschaft SNCB.