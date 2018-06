Die Zahl der Toten ist vier Tage nach den schweren Explosionen in einem Chemikalienlager in der chinesischen Metropole Tianjin auf 112 gestiegen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Etwa 100 Menschen gelten noch immer als vermisst.

An der Unglücksstelle sei an zwei Orten Zyanid nachgewiesen worden, sagte General Shi Luze, Generalstabschef der Region Peking. Nach Angaben des Militärs waren in dem Gefahrengutlager "Hunderte Tonnen" des hochgiftigen Stoffes eingelagert. Beijing News berichtete, dass 700 Tonnen Zyanid auf dem Hafengelände gelagert worden seien.

Die Menschen in der Nähe des Lagers im Hafengebiet von Tianjin wurden aus Sorge vor der Ausbreitung "giftiger Substanzen" in Sicherheit gebracht. Rettungsmannschaften durchkämmten die Ruinen der niedergebrannten Gebäude rund um das Lagerhaus für Gefahrenstoffe und entdeckten dabei einen weiteren Überlebenden.



Unter den Opfern sind nach derzeitigem Stand mindestens 21 Feuerwehrleute. 85 Einsatzkräfte werden laut Behördenangaben noch vermisst. Damit ist das Unglück für die chinesische Feuerwehr bereits jetzt das schlimmste in mehr als sechs Jahrzehnten.

Die Behörden versuchen seit dem Unglück, Angst vor einer Giftgaswolke oder Gift im Grundwasser zu zerstreuen. Xinhua meldete, der Zyanidgehalt im Abwasser in der Region sei am Tag nach den Explosionen um ein Zehnfaches höher gewesen als sonst.



Am Mittwoch hatten zwei Explosionen den Hafen von Tianjin erschüttert. Die Feuerwehr war wegen eines Feuers in einem Lager mit gefährlichen Chemikalien alarmiert. Als die Retter eintrafen, kam es zu mindestens zwei schweren Explosionen. Diese waren so stark, dass sie vom nationalen Erdbebenzentrum registriert wurden. CCTV berichtete außerdem kurz nach der Explosion von einem großen Stromausfall in direkter Umgebung.

Die Opfer wurden durch umherfliegendes Glas und Steine verletzt. Auch Stunden nach den Explosionen stiegen dichte Rauchsäulen über dem Unglücksort auf. Die Druckwelle soll noch mehrere Kilometer entfernt zu spüren gewesen sein.