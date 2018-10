Die Polizei hatte die Sperrung des Hamburger Hauptbahnhofs veranlasst, nachdem linke Aktivisten Polizeiangaben zufolge einen Zug mit Steinen beworfen und Beamte mit Reizgas angegriffen hatten. Mehrere Hundert Demonstranten und Polizisten hätten sich gegenübergestanden. Durch die Sperrung war der Bahnhof zeitweilig vom gesamten Fern- und S-Bahnverkehr abgekoppelt.



Nach mehreren Stunden nahm die Bahn den Betrieb wieder größtenteils auf. Alle Züge mit Ausnahme in Richtung Berlin und Lübeck würden wieder fahren, hieß es in einer Durchsage. Es kam aber laut Anzeigetafel weiter zu Verspätungen.

Zeitgleich mit den Auseinandersetzungen am Bahnhof demonstrierten auf dem Hamburger Rathausmarkt mehrere Tausend Menschen für Vielfalt und Toleranz. "Wir wollen keine Nazis, wir brauchen keine Hooligans und wir brauchen keine Rassisten", sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit. Mit Ausnahme dieser Menschen sei jeder in der Hansestadt willkommen. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz rief: "Hamburg bekennt Farbe."



Unter diesem Motto versammelten sich nach Polizeiangaben bis zu 7.500 Menschen auf dem Rathausmarkt. Die Veranstaltung sei "absolut friedlich" verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin. An einem Demonstrationszug des Hamburger Bündnisses gegen Rechts durch die Innenstadt beteiligten sich demnach 14.000 Personen.

Anlass war eine für den Samstag geplante, aber per Gerichtsbeschluss verbotene Demonstration von Rechtsextremen und Hooligans in Hamburg. Zuletzt wies am späten Freitagabend das Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde der Veranstalter des geplanten "Tags der deutschen Patrioten" ab.

Die Rechtsextremen versuchen nun möglicherweise, nach Bremen auszuweichen. Dort hat die Polizei alle Ersatzveranstaltungen der Rechten verboten. Sie erließ für alle aus Hamburg anreisenden Teilnehmer ein sogenanntes Betretungsverbot für Bremen. Zudem wurde vorsorglich der Wochenmarkt im Zentrum der Stadt geräumt.