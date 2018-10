In Berlin ist eine Polizistin von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden. Die Beamtin wurde bei dem Angriff schwer verletzt, der Täter von Polizisten erschossen. Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Angreifer der islamistischen Szene angehört.

Der 41-jährige Iraker wohnte in Berlin und habe der Islamistenszene angehört, sagte Oberstaatsanwalt Dirk Feuerberg. Er sei bereits 2008 vom Oberlandesgericht Stuttgart wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ob die Tat terroristisch motiviert war, sei aber noch unklar.



Feuerbergs Angaben zufolge befand sich der Täter auf freiem Fuß, habe aber unter Führungsaufsicht gestanden und eine elektronische Fußfessel getragen. Diese habe er am Morgen entfernt. Der Mann sei "ausgesprochen aggressiv aufgetreten" und habe vor Kurzem in einer Gerichtsverhandlung eine Richterin bedroht.



Der Notruf war am Morgen eingegangen. Passanten hatten beobachtet, wie ein Mann mit einem Messer in der Heerstraße in Berlin-Spandau Menschen bedrohte. Vier Streifenwagen erreichten den Tatort im Westen Berlins kurz nach dem Alarm. Als die ersten beiden Polizisten ausstiegen und sich dem Mann näherten, habe dieser sie mit dem Messer angegriffen und die Beamtin verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin seien mehrere Schüsse abgegeben worden.



Der Angreifer starb trotz Wiederbelebungsversuchen. Die schwer verletzte Polizistin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.