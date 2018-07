Nach zwei Abenden mit rechten Protesten wird die Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Bischofswerda nun besonders geschützt. Die Polizei baute am Samstag einen Kontrollbereich auf, in dem ohne besonderen Grund Personen überprüft, Platzverweise ausgesprochen und Aufenthaltsverbote erteilt werden können. Damit solle "potenziellen Störern der Wind aus den Segeln genommen werden", sagte Innenminister Markus Ulbig (CDU) in Dresden und verurteilte zugleich das Verhalten der Pöbler. "Es ist beschämend, wie sich Einzelne gegenüber Schutzsuchenden benehmen."

Am Vorabend hatten bis zu hundert zum Teil aggressive Demonstranten vor der Halle demonstriert. Busse mit Asylbewerbern waren nur unter Polizeischutz auf das Areal gelangt. Nach Aufrufen in sozialen Netzwerken hatte eine rechte Initiative zuvor kurzfristig einen Protestlauf durch die benachbarten Straßen angemeldet. Nach einem kurzen Marsch stoppten die Teilnehmer vor dem Heim. Bis zu 100 teils alkoholisierte Rechte und Gaffer belagerten die Zufahrt, skandierten ausländerfeindliche Parolen und warfen eine Flasche gegen einen Bus. Zwei Männer zeigten den Hitlergruß, gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Versammlung löste sich erst um Mitternacht auf, bis zum Morgen blieb es nach Polizeiangaben ruhig. 410 Flüchtlinge sind nach Angaben der Behörden derzeit in dem Gebäude untergebracht.

In der Nacht zuvor hatten etwa 50 bis 70 Menschen pöbelnd gegen den Einzug der Flüchtlinge protestiert. Rund 30 versuchten, die Zufahrt zur Halle zu versperren, wurden von den Beamten allerdings abgedrängt. Die Polizei erteilte Platzverweise, Festnahmen gab es nicht.