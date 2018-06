Mit Schilderungen von blutigen Massakern an Zivilisten und Vergewaltigungen von Mädchen und Frauen hat vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag das Verfahren gegen den kongolesischen Ex-Rebellenchef Bosco Ntaganda begonnen. Zum Prozessauftakt wies der Angeklagte insgesamt 18 Vorwürfe von Kriegsverbrechen zurück, die sich in den Jahren 2002 und 2003 im Osten des Kongos ereignet haben sollen. "Ich bin in allen Punkten unschuldig", sagte Ntaganda.

Die Anklage wirft ihm Mord, Angriffe auf die Zivilbevölkerung, Vergewaltigung von Zivilisten, Rekrutierung von Kindersoldaten und deren Vergewaltigung sowie sexuelle Versklavung vor. Insgesamt soll die von Ntaganda geführte Miliz 8.000 Menschen ermordet haben. "Ntaganda hat die Angriffe auf Zivilisten geplant und befehligt. Wir werden beweisen, dass er schuldig im Sinne der Anklage ist", sagte die Chefanklägerin des Tribunals, Fatou Bensouda.



Die Anklagepunkte gegen Ntaganda betreffen eine Zeit, in der er stellvertretender Stabschef der "Patriotischen Streitkräfte für die Befreiung des Kongo" (FPLC) in der nordöstlichen Kongo-Provinz Ituri war. Bei der Gruppe habe es sich um eine von Angehörigen des Hema-Volkes kontrollierte Miliz gehandelt, deren Ziel es war, andere Völker, vor allem die Lendu, aus der rohstoffreichen Provinz zu vertreiben, sagte Chefanklägerin Bensouda. "Ntaganda hat die ethnischen Spannungen so gut wie möglich zu nutzen versucht, um sich mit Gräueltaten Macht und ein Vermögen anzueignen."

Bensouda schilderte unter anderem, wie Ntagandas Hema-Miliz die verhassten Lendu zu einem fingierten Friedenstreffen eingeladen hatte. Die Einladung sei eine Falle gewesen: Die unbewaffneten Lendu seien bei ihrer Ankunft gnadenlos umgebracht worden. In einem Bananenfeld seien wenig später 49 Tote gefunden worden: "Vier Frauen wurden die Bäuche aufgeschlitzt. Vielen Kindern wurde der Hals durchgeschnitten, anderen die Geschlechtsteile verstümmelt", schilderte Bensouda die Gräuel. Die Anklage wirft Ntaganda vor, die Verantwortlichen für solche und viele andere Bluttaten in seiner leitenden Funktion stets belohnt und als "richtige Männer" gelobt zu haben.



In den kommenden Monaten wird sich das Weltstrafgericht in dem Fall mit 8.000 Dokumenten und 80 Zeugenaussagen befassen. Dabei werden auch Überlebende und ehemalige Kindersoldaten zu Wort kommen. Die Anklage kündigte an, sich bei der Beweisführung unter anderem auf ein Logbuch zu stützen, in dem sämtliche Funksprüche Ntagandas an seine Soldaten festgehalten wurden.