In Kroatien sind am Freitag so viele Flüchtlinge eingetroffen wie noch nie an einem Tag. Das Innenministerium sprach am Samstag von 10.000 Menschen. Zuvor hatte das jüngste EU-Mitglied einen Streit über die Hilfesuchenden mit dem Nachbarland Serbien beigelegt und seine Grenze wieder geöffnet.



In Kroatien kommen seit Mitte des Monats immer mehr Flüchtlinge an. Grund dafür ist, dass Ungarn seine Grenze zu Serbien am 15. September durch einen Zaun abgeriegelt hat. Seitdem weichen die unter anderem aus Syrien kommenden Flüchtlinge von Serbien nach Kroatien aus. Von dort versuchen sie, über Ungarn nach Österreich und Deutschland weiterzureisen. Die rechtsnationalistische Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán hat aus diesem Grund auch einen Grenzzaun zu Kroatien errichten lassen. Auch zu Slowenien ließ Orbán am Donnerstag unangekündigt einen provisorischen Zaun errichten. Diese Sperre baute Ungarn inzwischen nach eigenen Angaben wieder ab.



Seit der baulichen Abgrenzung Ungarns von Serbien zählten die kroatischen Behörden 55.000 Flüchtlinge, die meisten davon reisten über Serbien ein. Um Serbien zu zwingen, die vielen Flüchtlinge auch nach Ungarn und Rumänien weiterzuleiten, hatte Kroatien Anfang der Woche seine Grenzen für Fahrzeuge aus Serbien gesperrt. Die serbische Regierung schloss die eigenen Grenzen wiederum für kroatische Lastwagen und kroatische Güter. Am Freitagnachmittag öffnete die kroatische Regierung offenbar auf Druck der EU zwei Übergänge. Ob es eine Gegenleistung Serbiens gab, ist unklar.



Kriegsrhetorik in serbischen Medien

Beobachter sprachen von der schwerwiegendsten Krise zwischen den Ländern seit dem Jugoslawien-Krieg. Die Reaktionen auf die Beilegung des Streits zeugen von der noch immer angespannten Beziehung der Länder. Serbiens Innenminister Nebojša Stefanović sprach von einem großen Sieg für die Bürger seines Landes.

Noch weiter gingen die serbischen Medien, die sich teilweise in Kriegsrhetorik zu der Einigung äußerten. "Kroatische Niederlage", titelte die Regierungszeitung Novosti in Belgrad. Der kroatische Regierungschef "Milanović hat den Krieg gegen Serbien verloren", hieß es auf dem Titel der Zeitung Kurir.

"Brüssel hat neben Belgrad die kroatische Blockade zu Fall gebracht", titelte die Regierungszeitung Politika. "Milanović ist gefallen", schrieb die größte Zeitung Blic, die zur Hälfte dem Axel-Springer-Verlag gehört. In einem Artikel des Boulevardblatts Informer hieß es: "Serbischer Sieg. Schachmatt für den Ustasa". Der faschistische kroatische Ustasa-Staat war im Zweiten Weltkrieg Verbündeter Deutschlands.