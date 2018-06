EU-Kommissar Günther Oettinger hat angesichts der Rückkehr zu Grenzkontrollen in vielen Mitgliedstaaten vor Konsequenzen für die Wirtschaft gewarnt. "Zu lange andauernde Grenzkontrollen wären eine empfindliche Störung des Binnenmarktes und für die Arbeitswelt", sagte Oettinger dem Handelsblatt. Es dürfe keine Kontrollen von jedermann in Regionalzügen oder auf Landstraßen geben. "Wir müssen verhindern, dass es einen erheblichen Zeitverlust für all jene gibt, die grenzüberschreitend leben und arbeiten", wird der unter anderem für Digitales zuständige Kommissar zitiert.

Trotz der Kontrollen an der Grenze zu Österreich kamen am Montag erneut etwa 1.000 Flüchtlinge nach Bayern. Diese Zahl nannte ein Sprecher der Bundespolizei. "Wir führen eine Art Vorregistrierung durch, wir nehmen die Personalien auf. Dann werden sie in Busse geführt und können verteilt werden, in ganz Deutschland", fügte er hinzu. Seit Anfang September waren etwa 63.000 Flüchtlinge per Zug nach München gekommen. Angesichts der steigenden Zahlen hatte die Bundesregierung am Sonntag wieder Kontrollen an der Grenze zu Österreich eingeführt.



Die Kontrollen bedeuten aus Sicht von EU-Kommissar Oettinger nicht den Anfang vom Ende des Schengen-Raums. Sie erhöhten aber den Druck auf die Europäer, in der Flüchtlingskrise zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. "Eine funktionierende europaweite Quotenregelung und funktionierende Hotspots zur Registrierung und geregelten Weiterleitung von Flüchtlingen" würden Grenzkontrollen wieder überflüssig machen. "Je rascher eine europäische Gesetzgebung kommt, umso besser", sagte Oettinger.



Ramelow zeigt Verständnis für Grenzkontrollen

Anders als die Spitzen seiner Linkspartei verteidigte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow die Wiedereinführung der Grenzkontrollen. Das sei "eine Notmaßnahme", die er als solche akzeptiere, sagte er der Thüringer Allgemeinen. "Weil kein geordnetes Verfahren mehr möglich war, musste der Bund handeln." Die letzten großen Flüchtlingskontingente seien nicht einmal mehr registriert worden. "Das kann auf Dauer nicht gut gehen."



Linksparteichef Bernd Riexinger hatte zuvor erklärt: "Die Abschottung von Flüchtlingen ist zutiefst antieuropäisch und vor allem menschenverachtend." Co-Parteichefin Katja Kipping nannte die Politik der Bundesregierung: "Abschotten, abschieben, abstrafen."