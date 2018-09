Wegen der bedrohlichen Waldbrände in Kalifornien hat der Gouverneur des US-Bundesstaates den Notstand für mehrere Bezirke ausgerufen. Tausende Feuerwehrleute sind in den beiden betroffenen Regionen im Norden des US-Bundesstaates im Einsatz, um Siedlungen und einzelne Wohnhäuser vor den Flammen zu schützen. Weite Flächen Land seien zerstört worden und mussten evakuiert werden, hieß es in einer Erklärung von Gouverneur Edmund Brown.

Besonders betroffen durch die sich rasch ausbreitenden Feuer war der Ort Middletown im Verwaltungsbezirk Lake. "Ich schaue in alle Richtungen und alles, was ich sehe, ist Feuer", sagte der örtliche Feuerwehr-Chef Steve Baxman der Lokalzeitung Santa Rosa Press-Democrat.

Nach vier Jahren Rekorddürre erlebt der Westen der USA in diesem Sommer besonders viele und heftige Waldbrände. Derzeit wüten zwölf Brände, die westlich und östlich der Hauptstadt Sacramento um sich greifen. Hunderte Häuser wurden bereits zerstört. Das Rote Kreuz richtete Notunterkünfte für Menschen ein, die vor den Feuern flüchten mussten. Nach Angaben des Gouverneurs ist auch die Luft durch die Brände zunehmend verschmutzt.

Der Waldbrand im Bezirk Lake brach am Samstagnachmittag aus. Ein Vertreter der Behörde für Forstwirtschaft sagte, Windböen von bis zu 48 Kilometern pro Stunde hätten Glut auf Häuser niederregnen lassen, wodurch der Kampf der Feuerwehrleute gegen die Flammen erschwert worden sei. Vier von ihnen wurden bei ihrem Einsatz verletzt und mit Verbrennungen zweiten Grades ins Krankenhaus gebracht.