In Oberteuringen nördlich des Bodensees hat ein Haus gebrannt, in dem Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Die Außenfassade der leerstehenden Lagerhalle sei von einem Feuer zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher. Wie es zu dem Brand kam, sei noch unklar. Einen Anschlag schloss er nicht aus.

Es hatte in den vergangenen Monaten wiederholt Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in Baden-Württemberg gegeben. Im Juli brannte ein geplantes Heim in Remchingen. Das Feuer war nach Auffassung der Polizei vorsätzlich gelegt worden. Es verursachte einen Schaden in Höhe von 70.000 Euro.

Ende August brannte ein Haus in Weissach im Tal. Das Gebäude wurde fast völlig zerstört, in ihm sollten 20 Flüchtlinge untergebracht werden. Auch hier geht die Polizei davon aus, dass das Feuer mutwillig gelegt worden war. "Man darf vor solchen Taten nicht kapitulieren. Wir wollen nicht alle in die rechte Ecke gedrängt werden", sagte der Bürgermeister der Gemeinde, Ian Schölzel. Er will das Gebäude an gleicher Stelle wieder aufbauen lassen.