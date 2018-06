Alles im Griff in Nickelsdorf, das ist die Botschaft, die Oberstleutnant Helmut Marban von der Polizei Burgenland verkünden möchte. Ja, gestern sind hier 15.700 Menschen von Ungarn nach Österreich eingereist. "Das war Rekord." Man sieht die Spuren: Der Wind weht Plastikflaschen über den Asphalt, halb volle Toastpackungen liegen im Gras, einzelne Schuhe stecken auf Zaunpfählen. Es sieht aus wie auf einem verlassenen Festivalgelände, und in der Nähe der Dixieklos riecht es auch so.

Trotzdem setzt Marban ein entspanntes Lächeln auf. Heute sind nur noch 2.000 Menschen an der Grenzstation, den Rest haben sie schon untergebracht: In einer Messehalle in der Umgebung, in der Autobahnmeisterei, ein paar hundert Menschen wurden bis nach Graz gefahren. Der glattrasierte Marban kann die Notunterkünfte herunterrattern, die Polizei hat einige selbst organisiert. Ein paar Meter hinter ihm flattert rot-weißes Absperrband, das die Flüchtlinge zu den Bussen lotst. Ein paar Flüchtlinge gehen in die andere Richtung, zu der großen überdachten Zollstation, in der das Rote Kreuz Essen ausgibt. Alles hat seine Ordnung in Nickelsdorf – nur unter Kontrolle ist hier in diesen Tagen nichts.

Seit Deutschland die Grenzen kontrolliert, hat Österreich ein Problem: Nach wie vor kommen Tausende Menschen aus Ungarn ins Land, aber sie kommen nicht mehr so einfach hinaus wie in den vergangenen Wochen, als Österreich fast ein reines Transitland war. Nun fahren keine Sonderzüge mehr nach München, ohne gültigen Reisepass gibt es in Wien gar keine Zugtickets – und Tausende Flüchtlinge stecken fest. Kanzler Werner Faymann hat einen Assistenzeinsatz des Bundesheeres ausgerufen, 2.200 Soldaten sollen "humanitäre Aufgaben übernehmen". Wie das aussieht, kann man in Nickelsdorf sehen: 40 olivgrüne Armeezelte stehen auf dem Gelände, Platz für 1.000 Menschen.

Faymann war an diesem Dienstag zu Gast bei Angela Merkel. Der SPÖ-Kanzler präsentiert sich gerne als Teil des "guten Europas". Er mahnte an, "Menschlichkeit und Kontrolle" müssten Hand in Hand gehen. Menschlichkeit beweist Österreich in Nickelsdorf: Die Flüchtlinge werden versorgt und bekommen eine Unterkunft, nur was mit ihnen passieren soll, weiß niemand. Mit Kontrolle meint Faymann jedenfalls keine Registrierungen, denn die sind hier an der Grenze zu Ungarn ausgesetzt – wie man hinter vorgehaltener Hand hört, ist das derzeit in ganz Österreich so.





"Die Menschen sind ja nicht festgenommen", sagt Oberstleutnant Marban und zuckt mit den Schultern. Im Prinzip können die Flüchtlinge in Nickelsdorf tun und lassen, was sie wollen, obwohl sie streng genommen illegal im Land sind. Wie Tausende andere. Aber in diesen Tagen, in denen Schengen und Dublin nur noch Städte sind, spielt das keine große Rolle.

Wie lautet die Definition von "Flüchtling"? Und was besagt das Dublin-Abkommen? Die wichtigsten Begriffe erklärt unsere Kartengeschichte:

Zeit Online Karten © Carsten Koall/Getty Images Glossar: Flüchtlinge Dublin, Hotspot, sicherer Drittstaat? Die wichtigsten Begriffe zum Thema Flüchtlinge einfach erklärt Flüchtling, der Im allgemeinen Sprachgebrauch jemand, der aus seiner Heimat geflohen ist. Doch rechtlich ist die Lage anders: Erst nach einem akzeptierten Asylantrag wird der Angekommene offiziell zu einem Flüchtling. Auf eine von drei Arten: Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Flüchtling Subsidiär Schutzberechtigte bei unmittelbarer Bedrohung Weiter GFK-Flüchtling Flüchtling gemäß der Genfer Konvention Weiter Asylberechtigter nach Artikel 16a des Grundgesetz Weiter

Asyl nach Artikel 16a Grundgesetz Politisch Verfolgte genießen in Deutschland Asyl. Das gilt aber nur, wenn es sich um Verfolgung durch den Staat handelt.









Abgelehnt! Sichere Herkunftsstaaten EU-Staaten, Bosnien, Serbien, Mazedonien, Ghana und Senegal Die Asylanträge werden als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt.















Doch die Flüchtlinge wissen davon nichts. 4.000 kommen an diesem Dienstag mit dem Zug in Hegyeshalom auf der ungarischen Seite der Grenze an, viele von ihnen in Sonderzügen von der serbischen Grenze. "Und es sind noch Tausende weitere in Ungarn, die auch den Weg zu uns finden werden", sagt Marban. "Wir machen uns auf alles gefasst."

Wenn ein Zug ankommt, stoppen die ungarischen Polizisten die Menschen am Gleis und weisen ihnen den Weg Richtung Österreich. Vier Kilometer sind es zu Fuß, auf einem gelb markierten Fahrradweg marschieren die Menschen zur Grenzstation Nickelsdorf. Vorbei am ungarischen Roten Kreuz, das Knäckebrot und Wasser verteilt, vorbei an vier Afghanen vom Sikh-Tempel in Wien, die Curry-Reis aus zwei riesigen Blechbottichen verteilen.