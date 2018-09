Österreich hat die Ende August begonnenen verschärften Kontrollen an der Grenze zu Ungarn wieder aufgenommen. Seit Montag werde erneut gezielt gegen Schlepper vorgegangen, teilte die Polizei mit. Seitdem seien sechs Verdächtige festgenommen worden. Mehr als 100 Flüchtlinge wurden aufgegriffen.



Die Kontrollen waren angekündigt worden, nachdem in dem Laderaum eines Schlepper-Lkws 71 tote Flüchtlinge gefunden worden waren. Am Wochenende waren sie kurzzeitig ausgesetzt worden, weil Tausende Menschen in Zügen und Bussen aus Ungarn zur Grenze unterwegs waren. Für Züge soll weiterhin gelten, dass diese nicht kontrolliert werden.



Zur Verbesserung der Situation in Ungarn kündigte die EU-Kommission an, dem Land vier Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Damit sollen die Transportkapazitäten des Landes verbessert, Aufnahmezentren ausgebaut und neue errichtet werden. Auch Österreich soll fünf Millionen Euro erhalten.



Leipziger Messehalle wird vorbereitet

In München kamen am Dienstag erneut Hunderte Flüchtlinge an. Bis zum Morgen seien rund 900 Menschen am Hauptbahnhof eingetroffen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums.



Am Montag waren insgesamt rund 5.000 Menschen in der bayerischen Landeshauptstadt angekommen. Viele wurden mit Sonderzügen nach Nordrhein-Westfalen und Brandenburg weiterverteilt. Entlastet werden soll München auch durch neue Verteilungszentren.

In Leipzig wird dazu die große Messehalle zur Erstunterbringung von Flüchtlingen vorbereitet. Das Gebäude bietet nach Angaben des sächsischen Innenministeriums Platz für bis zu 2.000 Menschen. Es werde damit gerechnet, dass die Halle noch im Laufe dieser Woche voll belegt sein wird.

30.000 Flüchtlinge auf griechischen Inseln

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerkes (UNHCR) halten sich auf den griechischen Inseln derzeit 30.000 Flüchtlinge auf. Die Zahl der Neuankömmlinge sei am Wochenende "sprunghaft" gestiegen, habe zu Beginn der Woche aber wieder nachgelassen, sagte eine Sprecherin der Organisation. Derzeit erreichten täglich "einige Tausend" Flüchtlinge Griechenland.



Allein auf Lesbos sollen sich nach UNHCR-Angaben derzeit 20.000 Flüchtlinge aufhalten. Der für Einwanderung zuständige Minister Giannis Mousalas hatte am Montag gewarnt, dass die Insel vor einer "Explosion" stünde. Die örtlichen Behörden könnten die Lage kaum noch bewältigen.



In der Nacht zum Dienstag kam es auf Lesbos erneut zu Zusammenstößen zwischen Flüchtlingen und Sicherheitskräften. Zahlreiche Menschen versuchten, auf eine Fähre zum Festland zu gelangen. Die Schiffe werden von den Behörden bereitgestellt, um die Situation auf den Inseln zu entspannen und die Menschen in zentrale Einrichtungen auf dem Festland zu verlegen.