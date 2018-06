Die türkische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen die einflussreiche Mediengruppe Doğan eingeleitet. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolua wird der Gruppe vorgeworfen, terroristische Propaganda verbreitet zu haben.



Hintergrund der Ermittlungen ist demnach, dass Doğan-Medien Bilder von Soldaten gezeigt haben, die von der PKK getötet worden waren. Dabei seien die Gesichter der Toten nicht unkenntlich gemacht worden. "Die Glorifizierung von Terrorismus ist in jedem Teil der Welt verboten", rechtfertigte ein Sprecher von Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Ermittlungen.



Der Doğan-Mediengruppe gehören unter anderen die gleichnamige Nachrichtenagentur, die auflagenstarke Tageszeitung Hürriyet und der Fernsehsender CNN Türk an. Die türkische Polizei hatte erst am Montag die Verbreitung des liberalen Nachrichtenmagazins Nokta wegen einer regierungskritischen Titelseite verhindert und einen seiner Redakteure festgenommen.



Kritiker werfen Staatschef Erdoğan vor, die Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei vor der Parlamentswahl am 1. November immer weiter einzuschränken. In Umfragen ist Erdoğans AKP noch weit von der angestrebten absoluten Mehrheit entfernt. In einer aktuellen Befragung legte die Zustimmung im Vergleich zum Wahlergebnis vom Juni nur leicht um 0,5 Prozentpunkte auf 41,4 Prozent zu.