Eine im August in Kabul entführte deutsche Entwicklungshelferin ist wieder frei. Die Mitarbeiterin der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) kam nach Angaben aus diplomatischen Kreisen am Samstagmittag in der afghanischen Hauptstadt frei. Die Frau befinde sich in der Obhut der deutschen Botschaft. Die genauen Hintergründe der Entführung und Freilassung sind noch unklar. GIZ-Vorstandssprecherin Tanja Gönner sagte: "Wir sind sehr erleichtert und glücklich, dass unsere Mitarbeiterin wieder in Freiheit ist".

Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) bestätigte am Rande eines Besuchs in der iranischen Hauptstadt Teheran die Freilassung und sagte, er sei "sehr erleichtert" über den Ausgang der Entführung. Es gehe der Frau "den Umständen entsprechend gut".

Steinmeier dankte der "afghanischen Regierung und ihren Sicherheitskräften sowie unseren Partnern im Rahmen von Resolute Support", der Nato-Mission in der afghanischen Hauptstadt, für deren Bemühungen im Fall der entführten Deutschen.

Die Entführung der Frau hatte sich im Stadtteil Kala-e-Fatullah ereignet, wo viele Entwicklungsorganisationen arbeiten. Ein Polizeisprecher hatte damals gesagt, die Frau sei gekidnappt worden, als sie gerade ihr Büro verlassen hatte. Die beiden Entführer hätten das Seitenfenster eingeschlagen, als die Frau bereits im Auto saß. Nach Angaben der Polizei fielen keine Schüsse.



Die GIZ ist die größte Entwicklungshilfsorganisation des Bundes. Nach ihren Angaben setzen sich in Afghanistan 180 deutsche und internationale sowie 1.600 afghanische Mitarbeiter für die Entwicklung des Landes ein. Es kommt immer wieder zu Entführungen. Zuletzt war im Frühjahr ein deutscher GIZ-Mitarbeiter im Norden von radikalislamischen Taliban entführt worden. Ihm gelang nach sechs Wochen die Flucht.