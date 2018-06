Heißluftballons haben in Albuquerque Tradition – seit 44 Jahren richtet die Stadt im US-Staat New Mexico ein Ballon-Festival aus. Mit mehr als 500 teilnehmenden Ballons ist es mittlerweile das größte seiner Art. Neben Massenstarts hat das Fest auch Ballons in den verrücktesten Formen zu bieten. Friedlich schweben Papageien neben Hühnern und Eierköpfen im Himmelsblau. Die schönsten Modelle in einer Fotostrecke