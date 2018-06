Zwei Jahre ist es her, dass ich durch die Weinberge und Obsthaine von Chile fuhr und eine Siedlung entdeckte, die Galt’s Gulch heißt. Das ist eine Kolonie von US-Amerikanern, die nach den Schriften der radikal-liberalen Philosophin Ayn Rand leben wollen, was konkret bedeutet: hart arbeiten, unternehmerisch denken und sich erbittert gegen jede Einmischung des Staates wehren. Ayn Rands Bücher haben in den USA eine kultartige Anhängerschaft. Der ehemalige Notenbankchef Alan Greenspan sogar gehörte zu ihren Fans und Schülern.

In malerischer Landschaft traf ich damals zupackende Familienväter in Jeans-Overalls. Sie hatten mit dem Bau rustikaler Holzhäuser begonnen und erzählten begeistert davon, wie sie der US-Regierung entkommen waren – den Bürokraten aus Washington, den verlogenen Politikern, den Steuereintreibern vom Finanzamt. Ich begegnete einer esoterischen Heilpraktikerin, die mir frei nach Ayn Rand erläuterte, dass erfolgreiche Menschen den Armen kein Mitleid schuldeten und dass Sozialhilfe zur Faulheit führe.



Hoffnungsfrohe Farmer reichten mir frisch gepflückte Zitronen und Weintrauben, sie wuchsen bereits auf den zu vergebenden Parzellen. Ein junger Bitcoin-Millionär saß voller Erwartung herum, er hatte sein Cybergeld in Dollars getauscht und dann in ein Grundstück in Galt’s Gulch investiert.



Lauter gute Charaktere?

Kürzlich wollte ich wieder mal hin. Nachschauen, wie alles gelaufen ist. Galt’s Gulch hat eine Facebookseite, dort wollte ich mich vorab informieren. Aber leider ist dort gar nicht der Aufstieg eines neuen Menschen und des freien Unternehmertuns dokumentiert, sondern seitenweise Bitching.

Wechselnde Gruppen von Anführern haben über die Jahre in Galt’s Gulch das Regiment geführt und sich gegenseitig beschimpft. Und was das für Typen sind! Ein gescheiterter Immobilienverkäufer mit Millionenklagen am Hals. Ein mutmaßlicher Trickbetrüger, der im Haupterwerb gefälschte mexikanische Pässe verkauft. Ein offenbar international gesuchter Finanzspekulant, der Wertpapierkurse manipuliert haben soll. Und so weiter und so fort. Irgendwer, so ist zu lesen, habe kürzlich nachts das Vereinsheim geplündert und allerlei gemeinsam angeschafftes Werkzeug verhökert.

Richtig verbriefte Grundstückstitel auf die Parzellen konnten in Galt’s Gulch leider bislang noch nicht ausgestellt worden. Der chilenische Staat ist mit der Siedlung gerade sehr beschäftigt, weil die Bewohner sich gegenseitig mit Klagen überziehen. Immerhin bemüht sich der augenblickliche Verwalter des Geländes um Vertrauen und Sympathie bei den verbliebenen Anhängern des Projekts. Er habe einen guten Charakter, versichert er. Das könne er beweisen. Jedes Wochenende kaufe er in der Stadt große Mengen Salzgebäck ein. Dann liefere er es an ein nahe gelegenes Obdachlosenheim aus.