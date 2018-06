Gerade hat CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer mal wieder die "deutsche Leitkultur" bemüht. Die ankommenden Flüchtlinge sollen sie, neben dem Grundgesetz, anerkennen. Anders als vor Jahren kommt diese Forderung diesmal nicht nur von Mitgliedern der CDU oder CSU. Auch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat sie in der vergangenen Woche erwähnt.

Es mag wichtig sein, in der derzeitigen Situation darüber zu sprechen, wie die Integration der Neuankömmlinge gelingen kann. Doch die Debatte um eine deutsche Leitkultur wird auch mit der großen Zahl an Flüchtlingen nicht weniger unpassend und peinlich als damals.

Erinnern wir uns: Damals wurde noch darüber gestritten, ob das Christentum nun identitätsstiftend für Deutsche sei oder nicht. Der CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt hatte Trennlinien zwischen Christen und Muslimen gezogen, und dabei die Tatsache ignoriert, dass sich in Deutschland mittlerweile fast die Hälfte der Menschen von den christlichen Kirchen abgewandt hat. Auch der Lebensstil religiöser Menschen wurde nicht beachtet: Denn ein streng gläubiger Katholik ähnelt möglicherweise in seinen Wert- und Moralvorstellungen viel mehr dem streng gläubigen Muslim als dem atheistischen Nachbarn.

Die Leitkulturdebatte kam, wenig erstaunlich, zu keinem befriedigenden Ergebnis: In den grob pauschalisierenden Schemata hat sich kaum ein Bundesbürger wiedergefunden. Schon damals gab es keine Einigkeit darüber, wer von beiden nun – Goethe oder Dieter Bohlen – eher für die Identität der Deutschen stehen würde. Eine neue Leitkulturdebatte wäre in Deutschland in jedem Fall wieder zum Scheitern verurteilt.

Identität ist etwas Individuelles

Wir sollten uns stattdessen lieber fragen, wie viel kollektives Identitätsempfinden überhaupt nötig und zeitgemäß ist. Reicht es nicht, wenn sich alle hier lebenden Menschen, ob Einwanderer oder Deutsche, dem Grundgesetz verpflichten? Denn Identität ist zuvörderst etwas Individuelles, Singuläres, Privates. Es gibt 82 Millionen verschiedene Weisen, deutsch zu sein – zwischen Goethe und Dieter Bohlen.

Lohnen würde es sich außerdem darüber zu diskutieren, wie wir zu einer transnationalen Identität finden können, die auf gemeinsamen Werten basiert. Dafür müssen wir zunächst Abstand von all den Wir-sind-nicht-Definitionen nehmen. Eine Identität, die nur darauf basiert, andere auszuschließen wird in Zukunft immer weniger plausibel und wahr sein. "Wir sind nicht Muslime" stimmt jedenfalls schon jetzt nicht mehr.