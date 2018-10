Was beschäftigt Sie gerade? Warum tun Sie das, was Sie tun? Was ist der Sinn des Lebens? Das fragen wir regelmäßig einen von 80 Millionen Menschen in Deutschland. Hier antwortet Marie Dinkgrefe, 52.



"Ich bin eigentlich eine sehr Bodenständige und konnte mir zuerst gar nicht vorstellen, dass ich drei Jahre unterwegs sein würde. Dass mein Fahrrad und Jan, mein Liebster, mein Zuhause werden. Ich hätte gedacht, ich würde schneller wieder irgendwo ankommen wollen.

Wir fahren mit dem Fahrrad, hat Jan gesagt, einfach von zu Hause los, durch Ost- und Südeuropa. Ich wollte eigentlich nach Südamerika. Aber ich habe mich von ihm überzeugen lassen, zuerst Europa zu entdecken.

"Ich fühle mich reich beschenkt"

Unsere Liebe hatte auf dieser Reise einen zweiten Honeymoon. Wir haben uns in den Achtzigern in Hamburg im Widerstand um Brokdorf kennengelernt, da war mein Sohn Julian schon drei Jahre alt. Später haben wir noch zwei Pflegekinder aufgenommen.

Nun sind alle Kinder aus dem Haus und wir konnten unterwegs unsere neue Zweisamkeit genießen. Und die Begegnungen! Ich liebe den Kontakt mit Menschen. Ich fühle mich davon sehr reich beschenkt und will gern etwas zurückgeben – deshalb war ich froh, dass wir das Theaterstück in der Fahrradtasche hatten.

Aus Rettungsfolie habe ich uns Raumanzüge gebastelt, aus unseren Fahrradhelmen schauten Antennen. So schlüpften wir in die Rolle von zwei Außerirdischen, die von einem Planeten kommen, auf dem sie nicht mehr leben können, weil die Bevölkerung nicht auf die Ressourcen aufgepasst hat. So entdecken sie die Erde, dieses blaue Juwel. Doch schnell merken sie, dass auch die Erde von Zerstörung bedroht ist. Ein ernstes Thema, aber wir haben auch ein paar witzige Dialoge eingebaut, wir wollen die Leute ja erreichen.

In Bulgarien mussten wir nichts von unserem Theaterstück erzählen, die kleinen Nachbarschaftszentren waren so gut vernetzt, dass wir immer schon erwartet wurden, wenn wir in der nächsten Stadt ankamen. Und in Albanien brauchten wir überhaupt kein Netzwerk, weil die Leute uns von der Straße weg eingeladen haben, obwohl sie überhaupt kein Englisch sprachen. Jeder hat da ein Handy, auch die alten Frauen, und sie haben schnell jemanden herbeitelefoniert, der übersetzen konnte. Die wollten uns kennenlernen, wir saßen beim Tee und wurden zum Übernachten eingeladen.

Ich aber lebe in einem Land, in dem die Gastfreundschaft nicht so ist, wie ich das gerne hätte. In einem Erstaufnahmelager in der Nähe habe ich kürzlich Flüchtlinge aus Albanien kennengelernt. Diese Menschen haben keine Chance, sich ein Leben aufzubauen. Sie müssen in diesem Heim leben, bekommen keine Arbeitserlaubnis. Wie hier mit ihnen umgegangen wird, macht mich sehr betroffen.

"Ich merke, wie das Lebensglück in mir sprudelt"

Wie wenig Solidarität in Europa da ist, wie viele Menschen erst ertrinken müssen, ehe wir wachgerüttelt werden! Meine Schwester hat während des Bosnienkriegs eine Familie aufgenommen, ich habe in Hamburg damals in meinem Zirkuswagen auch eine Familie bei mir wohnen lassen. Das ist eine solche Bereicherung, es kommt tausendfach zurück, wenn man etwas gibt.

Jetzt, nach unserer Reise, kommt schon der nächste Neustart: Wir werden bald mit 90 Leuten in ein generationsübergreifendes Wohnprojekt ziehen, ein altes Industriegelände direkt am See. Wir bauen viel selbst. Wir planen Carsharing, eine Food-Coop, ein kleines Café. Am Uferstreifen gibt es eine Biberfamilie, für die haben wir zum Schutz einen kleinen Wall gebaut. Jan und ich werden in einer WG wohnen, ganz oben in einem Turm.

Wie eine 52-Jährige, die jetzt gerade in Menopause geht, fühle ich mich nicht. Eher wie eine 30-Jährige. Ich merke, wie das Lebensglück in mir sprudelt. Trotzdem bin ich schon über die Mitte meines Lebens hinaus. Jeder Tag ist kostbar und wichtig für mich."