Thomas Fischer ist Bundesrichter in Karlsruhe und schreibt für ZEIT und ZEIT ONLINE über Rechtsfragen. Weitere Artikel seiner Kolumne finden Sie hier – und auf seiner Website.

Der vorbestrafte Neupolitiker Lutz Bachmann hat vor einer Woche den zu Recht nicht vorbestraften Bundesjustizminister Heiko Maas mit dem bedauerlicherweise unbestraft gebliebenen Reichspropagandaminister Joseph Goebbels und dem wahrlich genug gestraften preußischen Adeligen Karl-Eduard von Schnitzler verglichen. Das sei ein ganz schwerer Fauxpas gewesen, meinte die SPD, führerlos, da bald ohne Fahimi. Die Blätter der Welt meldeten, wie so oft: "Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft".

Das ist ja bei uns, man weiß es, mindestens der halbe Preis zum Eintritt in die Vorhölle. Sie ermittelt, die Staatsanwaltschaft (besser noch: "der Staatsanwalt")! Oh weh! Da wird es nicht mehr lange dauern, und "der Druck nimmt zu", und am Ende muss der Geschäftsführer der Oldenloher Heizungsbau GmbH zurücktreten oder der Kassierer des TUS Neuengamme oder die Sekretärin eines Lehrstuhlinhabers für Völkerstrafrecht an der Universität zu Köln. Man weiß es nicht, denn alles ist möglich, wenn der Staatsanwalt erst mal losgelegt hat. Auch das ist eine Frage der Macht, vor allem jener, die wir weder haben noch verstehen.

Vergleich und Vergleich

Das ist ein Gefühl, wie es in Deutschland ziemlich einmalig sein dürfte; seine Zutaten sind klar: Eine tief eingegrabene Geschichte totalitärer Herrschaft; ein Restbestand an bürgerlichem (Selbst)Bewusstsein; eine chauvinistische Bereitschaft zur Beschuldigung von nicht Vorhandenen und eine kindliche Freude am Herumtrampeln auf Schwächeren. Anders also als in Staaten, in denen jede bürgerliche Kultur fehlt (oder schon sehr früh zerstört wurde). Ich finde das gut. Oder sagen wir: Nicht gut, aber besser als nichts. Es begründet eine Art unklarer Dauerscham, die zwar psychoanalytisch ausgesprochen arbeitsintensiv ist, politisch aber manchen Segen in sich trägt.

Wenn also dem frühen Lew Bronstein (genannt Trotzki) das Wort, Josef Dschugaschwili (genannt Stalin) sehe aus wie ein schlitzäugiges georgisches Schwein, noch leicht von Lippen ging, würde doch eine derartig rassistische Beschreibung heute kein dem Trotzkismus entstiegener Altabgeordneter der GRÜNEN mehr formulieren!

Überhaupt darf man angeblich Äpfel nicht mit Birnen, Netanjahu nicht mit Erdoğan, Stalin nicht mit Hitler und Goethe nicht mit Thomas Bernhard vergleichen. Dabei ist aber doch gerade der Vergleich die Quelle der Erkenntnis und des Verständnisses, die den Lebewesen digitaler, aber auch analoger Natur gegeben ist! Wie sollte man Unterschiede erkennen, wenn man die Gegenstände, an welchen sie haften, nicht vergleicht? Das hat mir noch niemand erklären können. Deshalb lasse ich mir das Vergleichen auch nicht ausreden, und tue es hier und anderswo. Was ich sehe ist: ein Haufen Unterschiede.

Dass einer im Selbstbild intellektuellen, aber nur mittelmäßig kultivierten Avantgarde zur Unterscheidung zwischen Personen immer wieder einfällt, der eine sei "vorbestraft" und der andere nicht, zeigt, wie viel von dem modernen Sozialgeschwätz zu halten ist, dass sie bei anderen Gelegenheiten von sich gibt. Herr Bachmann also ist vorbestraft. Aber das sind viele. Vorbestrafte Bundesminister haben jahrelang große Ressorts geführt. Manche Regierungsmitglieder konnten nur deshalb nicht vorbestraft werden, weil sie bei ihren Meineiden und Untreuen und Verleumdungen an Unterzuckerung litten oder gleich ganz schuldunfähig waren. Oder einfach sagten: Leck' mich doch am Arsch. Auch das hat ja etwas von Größe, denken viele. Ich finde, die Unterschiede zwischen den genannten Politikern liegen tiefer als bei Old Schwurhand und Helmut Kohl. Darauf komme ich, weil ich vergleiche, was ich über sie weiß.

Und überhaupt: Warum sollte es verboten sein, über die Weltendeuterin Marietta Slomka zu sagen, sie sei die schmallippigste Kindergartentante seit Sabine Christiansen, oder von Siegmund Gottlieb, er habe die bedeutendste Frisur seit Siegfried & Roy? Und darf man nicht die Wetterfee Claudia Kleinert, die uns mit knochiger Riesenhand das ewig unergründliche Auf und das Ab und das Wieder-Auf der Regenbänder in die Luft malt, mit Frau Conchita Wurst vergleichen, die auf weit zarteren Füßchen daherkommt und im Vergleich mit Errol Flynn die womöglich größere Männerdarstellerin ist?

Vergleich und Politik

Was mit der notorischen Empörung übers Vergleichen gemeint ist, bezieht sich weniger darauf als aufs "Gleichsetzen". "Der kleinste Hetzer seit Goebbels" oder "der größte Kleinwüchsige seit Hans-Dieter Lueg" genannt zu werden, ist ein sprachlich sinnloser Vergleich, da er ja einen ganz winzig kleinen Hetzer oder einen sehr großen Zwerg treffen könnte, der halt das Pech hatte, dass zwischen ihm und der Referenzpersönlichkeit kein Vertreter jenes Maßstabs gefunden werden konnte, welcher dem Vergleicher vorschwebt. Was kümmert es deshalb den Kolumnisten "der größte Dummkopf seit Cicero" geheißen zu werden, oder Sie, liebe Leserin, "die schlechtest angezogene Lehrerin seit Greta Garbo"?