An Bord des in Kenia notgelandeten Flugzeugs befand sich keine Bombe. Es habe sich um einen Fehlalarm gehandelt, sagte der Air-France-Chef Frédéric Gagey. Der verdächtige Gegenstand enthalte keinen Sprengstoff. Er habe aus Karton, Papier und einer Zeitschaltuhr bestanden, die an einen Küchenwecker erinnere. Gagey dankte der Besatzung für die besonnene Reaktion.

Das Objekt war in der Nacht zu Sonntag auf dem Flug von Mauritius nach Paris in einer Toilette des Flugzeugs entdeckt worden. Die Maschine machte daraufhin eine Notlandung auf dem Flughafen der kenianischen Stadt Mombasa. Air France hat mittlerweile ein Ersatzflugzeug geschickt, um die Fluggäste noch am Sonntag nach Paris zu bringen.

Alle 459 Passagiere und die 14-köpfige Crew der Boeing 777 sind in Sicherheit, sechs Fluggäste wurden befragt. Die Untersuchung konzentrierte sich laut der Flughafenbehörde auf zwei Personen an Bord, die "verdächtig erscheinen".

Dem französischen Radiosender Europe 1sagte ein Passagier, eine Flugbegleiterin der Maschine habe auf der Toilette eine Küchenuhr hinter dem Spiegel entdeckt. Eine andere Augenzeugin berichtete, jemand habe das Ticken einer Uhr gehört und das Personal alarmiert.

Der Passagier John Stephen sagte, nach der Landung des Flugzeugs in Mombasa habe ein Crewmitglied die Passagiere angewiesen, die Maschine zu verlassen und dann wegzurennen. In der Toilette habe es etwas gegeben, "das aussah wie eine Bombe". Bei den Untersuchungen des Gegenstands – einer Schachtel mit einer darauf befestigten Stoppuhr – wurde aber kein Sprengstoff festgestellt. Die Schachtel sei zerlegt worden, die Digitaluhr werde noch untersucht, teilten die kenianischen Behörden mit.

Flug AF 463 ist die dritte Maschine von Air France, die in den vergangenen Wochen umgeleitet wurde. Die beiden anderen Flugzeuge waren auf dem Weg von den USA nach Frankreich. Gegen sie gab es Drohungen, es wurden aber keine Bomben entdeckt.