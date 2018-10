Am Rande eines Neonazi-Aufmarschs in Leipzig ist es zu schweren Ausschreitungen zwischen linken Gegendemonstranten und der Polizei gekommen. Vermummte warfen Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper, die Beamten gingen mit Wasserwerfern und Reizgas vor. Nach Angaben einer Sprecherin wurden Polizisten aus der Menge heraus massiv angegriffen. 69 Beamte seien verletzt worden, zwei von ihnen werden mindestens vier Wochen dienstunfähig sein. 50 Dienstfahrzeuge wurden beschädigt, vier sind nicht mehr fahrbereit. Die Polizei nahm 23 Menschen in Gewahrsam.

Ein Fotograf berichtete von eingeschlagenen Schaufensterscheiben und einer demolierten Bushaltestelle. Mülltonnen brannten, Glascontainer seien umgeworfen worden. Das Gewaltpotenzial sei hoch, teilte die Polizei mit, die Beamten hätten es mit etwa 1.000 gewaltbereiten Linksautonomen zu tun.



Anlass der Krawalle war eine Demonstration von Rechtsextremisten im Stadtteil Südvorstadt. Dazu seien weit weniger Teilnehmer gekommen als die angemeldeten 600, so die Polizei. Zuvor war nur von 200 angemeldeten Teilnehmern die Rede gewesen. Die Demo war am Abend beendet. Nach Angaben der Studentengruppe Durchgezählt beteiligten sich etwa 2.500 Menschen an mehreren Gegendemonstrationen. Die Polizei wollte diese Zahl nicht bestätigen. Ursprünglich wollten die Neonazis durch den eher links-alternativ geprägten Stadtteil Connewitz marschieren. Das wurde vom Ordnungsamt verweigert, weil dort ein Weihnachtskonzert und ein alternativer Weihnachtsmarkt stattfanden.



Bei den Ausschreitungen ging eine Bushaltestelle zu Bruch, Müllcontainer brannten. Selbst die Feuerwehr sei angegriffen worden. Es habe am Nachmittag eine bedrohliche Stimmung und hohes Gewaltpotenzial in der Leipziger Südvorstadt gegeben. Am Abend habe sich die Lage jedoch etwas beruhigt.

Der gegen Rechtsextremismus engagierte Jenaer Stadtjugendpfarrer Lothar König wurde zeitweise in Gewahrsam genommen. Er hatte von seinem Lautsprecherwagen aus zu den Demonstranten gesprochen. Er kam am Abend wieder frei. Die Polizei teilte mit, ihm werde Landfriedensbruch vorgeworfen. Außerdem habe er sich Beamten widersetzt.



König nimmt regelmäßig mit Mitgliedern seiner Jungen Gemeinde an Demonstrationen teil. 2011 soll er in Dresden bei einer Demo gegen Neonazis zu Gewalt gegen Polizisten aufgerufen haben, was er stets bestritt.



Die Polizei ist mit einem Großaufgebot und Verstärkung aus anderen Bundesländern in Leipzig vor Ort. Auch wenn die Kundgebung der Rechten inzwischen beendet sei, werde der Einsatz voraussichtlich noch einige Stunden dauern.