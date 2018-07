Im November sind erstmals in diesem Jahr weniger Flüchtlinge über den Seeweg in Europa angekommen als im Vormonat. Bisher war die Zahl jeden Monat gestiegen. Schätzungsweise 140.000 Menschen haben im November über das Mittelmeer Europa erreicht, teilte das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) in Genf mit. Im Oktober waren es 220.000 gewesen.



Der Rückgang um fast ein Drittel liege vor allem am schlechteren Wetter in der Ägäis und dem Vorgehen der Türkei gegen Schleuser, sagte UNHCR-Sprecher William Spindler. Insgesamt sind nach UN-Angaben dieses Jahr mehr als 880.000 Flüchtlinge an Europas Küsten gelandet. Das sind rund viermal mehr als im gesamten Jahr 2014. Zusätzlich kommen viele Flüchtlinge über die türkisch-griechische Landgrenze.

Dabei ist der Anteil minderjähriger Flüchtlinge laut UN-Kinderhilfswerk Unicef deutlich gestiegen. Im Juni seien etwa zehn Prozent der Asylsuchenden Kinder gewesen. Inzwischen sind es, auf den bisherigen Jahresdurchschnitt gerechnet, etwa 20 Prozent. Viele dieser Kinder sind ohne Eltern oder andere Verwandte unterwegs.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warnte derweil wegen der Unterversorgung der Kriegsflüchtlinge in den syrischen Nachbarländern davor, dass die Flüchtlingszahlen wieder deutlich steigen könnten. Das UNHCR sei zu fast 50 Prozent unterfinanziert. Dies sei nicht akzeptabel, sagte die Bundeskanzlerin. Durch die fehlende Finanzierung "droht wieder die Flucht von sehr vielen Menschen". Die Flüchtlingslager in Syriens Nachbarländern müssten mehr Unterstützung erhalten.

Am Wochenende war die Zahl der registrierten Flüchtlinge an den deutschen Außengrenzen erstmals seit Wochen zurückgegangen. Nach Angaben der Bundespolizei wurden am Samstag und Sonntag 5.786 Neuankömmlinge gezählt. Das sind etwa halb so viele wie noch am Wochenende zuvor. In den Sommermonaten waren regelmäßig mehr als 10.000 Flüchtlinge pro Tag registriert worden.

Die Zahl der in diesem Jahr nach Deutschland eingereisten Migranten liegt inzwischen bei fast einer Million. Die Bundesländer registrierten nach Angaben aus Koalitionskreisen bis Sonntag insgesamt 953.000 Menschen. Seit Ende Oktober waren es fast 200.000.