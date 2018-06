Im Norden Israels sind drei Raketen eingeschlagen. Nach Angaben israelischer Regierungsbeamter waren sie im Süden des Libanon abgefeuert worden. Berichte über Zerstörungen oder Verletzte gab es nicht.

Israel reagierte nach eigener Darstellung mit Artilleriebeschuss. Das Militär erklärte, es mache die libanesische Armee für die Angriffe verantwortlich, die von deren Gebiet aus gestartet worden seien. Libanesische Sicherheitsbeamte berichteten, die Raketen seien südlich der Stadt Tyros abgefeuert worden.

Zu dem Schusswechsel kam es, nachdem der Funktionär der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon, der Extremist Samir Kuntar, beim Raketenbeschuss eines Hauses in Damaskus getötet worden war. Ein Hisbollah-Sender machte Israel dafür verantwortlich und kündigte Vergeltung an. Die Hisbollah kämpft im syrischen Bürgerkrieg auf der Seite von Präsident Baschar al-Assad.

Israelische Regierungsbeamte bestätigten nicht, dass Israel den Tod Kuntars zu verantworten habe. Justizministerin Ajelet Schaked zeigte sich im Militärradio "glücklich über die Nachricht", äußerte sich aber nicht dazu, ob Israel den Angriff geflogen hatte. Bauminister Joaw Gallant sagte: "Weder bestätige noch dementiere ich, dass wir etwas damit zu tun haben." Die staatliche syrische Nachrichtenagentur berichtete ebenfalls, Kuntar sei getötet worden. Israel erwähnte sie nicht.

30 Jahre im Gefängnis

Kuntar war 1979 nach einem tödlichen Angriff in dem israelischen Küstenort Naharija in israelische Haft gekommen und dreimal zu lebenslänglicher Haftstrafe verurteilt worden. Er saß fast 30 Jahre lang im Gefängnis und kam 2008 in einem Gefangenenaustausch frei. Bei seiner Rückkehr in den Libanon wurde er wie ein Held gefeiert. Assad verlieh ihm 2008 den höchsten Orden des Landes, als er sich in Syrien aufhielt.

Kuntars Tötung ist die erste einer hochrangigen Person innerhalb Syriens, seitdem der Assad-Verbündete Russland am 30. September seine Militäroperationen begonnen hat. Israel hatte erklärt, man habe mit Russland ein offenes Kommunikationssystem ausgearbeitet, um Missverständnisse zu vermeiden. Unklar ist, ob Russland von Israel über den Angriff informiert worden war. Das russische Verteidigungsministerium wollte sich dazu nicht äußern.