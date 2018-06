Eine angebliche Messerattacke auf einen Vorschullehrer bei Paris hat gar nicht stattgefunden: Der Lehrer habe zugegeben, den Angriff erfunden zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Montagabend mit. Der 45-Jährige hatte zuvor angegeben, ein Mann habe ihn am Morgen in einem Klassenzimmer in Aubervilliers mit einem Messer verletzt und sich dabei auf die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) berufen.



Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft von Bobigny mitgeteilt, der angebliche Attentäter habe gerufen: "Das ist der IS, das ist eine Warnung." Zudem hatte es geheißen, der Lehrer sei bei der Attacke am Hals verletzt worden. Auch ZEIT ONLINE hatte entsprechend berichtet.



In Frankreich herrscht einen Monat nach den islamistischen Anschlägen vom 13. November mit 130 Toten in Paris Angst vor weiteren Attacken. Die IS-Dschihadisten hatten erst im November zu Angriffen auf Lehrer in Frankreich aufgerufen. Sie seien "Feinde Allahs", die sich in einem "offenen Krieg gegen die muslimische Familie" befänden.

Die Polizei fahndet weiter nach mutmaßlichen Tätern der Pariser Anschläge, darunter Salah Abdeslam. In den vergangenen Wochen gab es in ganz Frankreich mehrere Hundert Razzien, darunter in einer Moschee in Aubervilliers. Dort lebte auch Ayoub al-K. Er plante im August einen islamistischen Anschlag auf einen Thalys-Schnellzug, konnte aber überwältigt und festgenommen werden.