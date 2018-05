Der mutmaßliche Anführer der Anschlagsserie von Paris mit 130 Toten, Abdelhamid Abaaoud, soll mehrere Kontakte im Raum Birmingham in Großbritannien gehabt haben. Das berichtete das Wall Street Journal. Unter Berufung auf nicht näher genannte westliche Behördenvertreter schrieb die Zeitung, die Kontaktmänner seien wie Abaaoud marokkanischer Abstammung. Außerdem soll "mindestens eine Person, die mit den Anschlägen in Verbindung stand", vor den Attacken nach Großbritannien gereist sein.

Auch der britische Guardian berichtete von Verbindungen der Pariser Attentäter nach Großbritannien. So soll einer der Täter in diesem Jahr nach London und Birmingham gereist sein und dort Verdächtige getroffen haben, die auch in Großbritannien Anschläge planen könnten. Die Zeitung bezieht sich auf Aussagen von Anti-Terror-Ermittlern.



Das britische Innenministerium und die Polizeibehörde Scotland Yard wollten die Informationen weder bestätigen noch dementieren. Die für Birmingham zuständige Polizei von West Midlands teilte in einer Erklärung mit, sie arbeite "Hand in Hand" mit den britischen Sicherheitsbehörden auch in London zusammen. Man wolle den französischen und belgischen Ermittlern helfen und "natürlich jeder Terrorgefahr für Großbritannien" entgegenwirken.

Die zweitgrößte britische Stadt Birmingham tauchte schon häufiger im Zusammenhang mit islamistischen Extremisten auf. Von dort stammte etwa der IS-Rekrutierer Junaid Hussain, der im August bei Luftangriffen der internationalen Koalition in Syrien getötet wurde. Laut Wall Street Journal haben "mehrere islamistische Terrorzellen aus Nordafrika" Verbindungen nach Birmingham und Umgebung.

Zeitung: Attentäter telefonierte mit Nummer in Birmingham

Die britische Zeitung Mirror berichtet, einer der Angreifer habe kurz vor dem Massaker mehrmals mit einer Nummer in Birmingham telefoniert. "Die britische Polizei untersucht auf Hochtouren, ob jemand in Großbritannien in diese Grausamkeiten verwickelt war und ob es dort eine Terrorzelle gibt, die eine Verbindung zu den Attentaten hat", zitiert der Mirror eine nicht näher benannte Quelle.

Großbritannien erlitt im Juli 2005 seinen schlimmsten islamistischen Anschlag, als 52 Menschen durch Selbstmordattentäter in der Londoner U-Bahn und einem Bus ums Leben kamen. Das Land hat derzeit die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen. Laut dem Generalsekretär des britischen Büros für Sicherheit und Terrorismusbekämpfung, Charles Farr, sind bis zu 800 Briten in den Irak und nach Syrien gereist – davon einige, um der IS-Miliz beizutreten. Ihm zufolge wurden etwa 70 von ihnen getötet, etwa 400 sind nach Hause zurückgekehrt. Im vergangenen Jahr wurden demnach sieben Attentatspläne in Großbritannien vereitelt, darunter allerdings keiner vom Ausmaß des Pariser Massakers.

Bei den bislang schlimmsten Attentaten in Frankreich waren am Abend des 13. November 130 Menschen getötet und mehr als 350 weitere verletzt worden. Mehrere Attentäter hatten in Pariser Cafés, Restaurants und einer Konzerthalle sowie vor der Fußballarena Stade de France wahllos auf Menschen geschossen oder sich selbst in die Luft gesprengt. Abaaoud wurde fünf Tage später bei einem Anti-Terror-Einsatz in Saint-Denis bei Paris getötet.