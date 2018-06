In Sachsen haben Schüler einer Haupt- und Realschule Flüchtlinge attackiert, zwei Mädchen wurden dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig wurden an der Pestalozzi-Oberschule in Wurzen am Mittwoch fünf Kinder der "DaZ-Klasse" (Deutsch als Zweitsprache) von einer Gruppe von Achtklässlern angegriffen.



Die Jugendlichen sollen die neuen Mitschüler bespuckt, mit Steinen beworfen, geschubst und in einer Tür eingeklemmt haben. Ein neunjähriges Mädchen erlitt eine Knochenabsplitterung im rechten Arm. Ein weiteres 14-jähriges Mädchen musste mit Quetschungen am Arm ebenfalls vom Notarzt behandelt werden. Die drei anderen Kinder blieben unverletzt.

Laut Polizei sind die Schüler der "DaZ-Klasse" seit Wochen Beleidigungen und Bedrohungen ausgesetzt. Innerhalb eines kurzen Zeitraums ereigneten sich demnach bereits fünf verbale und körperliche Übergriffe auf die Kinder seitens ihrer deutschen Mitschüler. Die Kinder würden von ihren Eltern vorerst nicht mehr zur Schule geschickt, weil dort ihre Sicherheit nicht gewährleistet werden könne.

Die Leipziger Volkszeitung (LVZ) berichtet, die Schulleitung denke nun über Konsequenzen nach. Zudem ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die mutmaßlichen Täter.