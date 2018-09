Das Recht an sich ist eine schöne Sache. Der Rechtsstreit ist es nicht, wie wohl fast jeder erfahren hat, der schon einmal in einen solchen geraten ist. Er ist zeitraubend, teuer und das Ergebnis lässt sich häufig genauso gut würfeln. Doch Konsequenzen werden aus dieser Erkenntnis nicht gezogen.

Echte Reformen? Kreative Änderungsvorschläge? Fehlanzeige!

Liest man in Fachpublikationen über den Zivilprozess im Jahr 2030, so scheint alles in bester Ordnung. In Zukunft ein bisschen mehr Spezialisierung, Digitalisierung und Mediation – das war es dann auch.

Luc Weinmann ist Rechtsanwalt in München. Er hat 12 Jahre bei einem Prozessfinanzierer gearbeitet und in dieser Zeit Tausende Fälle begleitet.

Doch die Qualität der Zivilprozesse sollte sich nicht nach den Juristen und deren Bedürfnissen richten, sondern nach denen des Recht suchenden Publikums. Und das verlangt im Wesentlichen: Fairness, Transparenz und den Verzicht auf juristische Taschenspielertricks. Vor allem aber wünscht es sich eine schnelle Entscheidung. Eine bürgernahe Rechtspflege sollte also sein: effektiv, schnell, billig und human. Das ist so ziemlich das Gegenteil des heutigen Zustands.

Anwälte können nicht verlieren



Anwälte wollen immer recht haben. Das ist ihr Beruf, davon leben sie. Und je aussichtsloser die Lage ist, umso mehr argumentieren sie. Und wenn sie verlieren, gibt es ja immer noch eine höhere Instanz: Berufung, Revision, Verfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Das sind die möglichen Eskalationsstufen. Drunter macht er es nicht, selbst wenn sich der Mandant sträubt. Schließlich könne man auf der nächsten Stufe gewinnen, auch wenn es noch solange dauert.

Dabei ist die Zivilprozessordnung seit ihrem Inkrafttreten fast 50-mal mit dem Ziel geändert worden, überlange Verfahrensdauern zu vermeiden. Geändert hat das alles nichts, weil die Reformen immer viel zu halbherzig ausgefallen sind und die Praxis beharrlich blieb. Doch den großen Wurf will die selbstzufriedene Anwaltschaft auch nicht.

Ich behaupte: 80 Prozent der Fälle lassen sich mit einem soliden juristischen Handwerkszeug, einiger Erfahrung und etwas gesundem Menschenverstand innerhalb kurzer Zeit einer angemessenen Lösung zuführen. Was alleine fehlt, ist der Wille dazu – von allen Seiten.

Was fehlender Wille und Nicht-verlieren-können bewirken, haben wir im Fall Kirch gegen die Deutsche Bank gesehen. Man muss sich nur mal vor Augen halten, dass der Fall zu Beginn so aussah, als ob die Deutsche Bank ihn nur gewinnen konnte. Zehn Jahre später musste sie dann fast eine Milliarde Euro Schadenersatz zahlen. (Ex-)Vorstandsmitglieder der Bank sind wegen versuchten Prozessbetruges angeklagt, Ermittlungsverfahren gegen die Anwälte wegen Beihilfe dazu im Gange. Selbst ein Wachtturm-Leser hätte den Fall sicher besser, schneller und geräuschloser über die Bühne gebracht.



Konsequenzen will aber niemand ziehen: Weder die Kanzleien intern, noch die Anwaltskammern. Warum gibt es zum Beispiel keinen Zivilprozess über nur eine Instanz mit nur einem gut vorbereiteten Termin und einer endgültigen Entscheidung am Ende? Und das Ganze innerhalb von zwei bis drei Monaten? Warum bietet die Justiz das nicht – zumindest optional – an?

Richter können nicht vergleichen

Eine der Vorschriften, die Richter am wenigsten ernst nehmen, ist die Bestimmung des § 278 Absatz 1 der Zivilprozessordnung. Danach soll das Gericht in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung bedacht sein. Wirklich gut begründete Vergleichsvorschläge sind aber die absolute Ausnahme. Viel häufiger sind Vorschläge ins Blaue hinein, die nur eines offenbaren: dass der Richter die Akten nur oberflächlich gelesen hat.