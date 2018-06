Wieder müssen sich Eltern auf mögliche Streiks in Kindertagesstätten vorbereiten. Auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes – etwa bei Verkehrsbetrieben, Ämtern oder Zulassungsstellen – könnten die Mitarbeiter schon in der kommenden Woche die Arbeit niederlegen.

Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes (dbb), Klaus Dauderstädt, kündigte in der Neuen Osnabrücker Zeitung Warnstreiks noch vor der zweiten Verhandlungsrunde am 11. April an. Betroffen sein könnten Verkehrsbetriebe mit Straßenbahnen und Bussen, Zulassungsstellen, Kindertagesstätten und Ämter. "Zwischen der zweiten und dritten Runde am 28. April könnten sich die Warnstreiks noch verschärfen, wenn die Arbeitgeber sich absolut nicht bewegen", sagte der dbb-Chef. Orte und Zeitpunkte für die angekündigten Aktionen stünden noch nicht fest.

Gewerkschaften und kommunale Arbeitgeber – vertreten durch die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) – verhandeln für mehr als zwei Millionen Beschäftigte in Deutschland. Die ersten Verhandlungen in Potsdam hatten keine nennenswerte Annäherung gebracht. Ver.di und der Beamtenbund dbb fordern sechs Prozent mehr Lohn, was die Arbeitgeber ablehnen.



Der Deutsche Beamtenbund fordert darüber hinaus zum Abbau von Millionen Überstunden wegen der Flüchtlingskrise 8.000 zusätzliche Stellen bei der Polizei sowie einen früheren Ruhestand. Die vom Bundesinnenministerium zugesagten 3.000 neuen Stellen bei der Bundespolizei reichten nicht aus.

Ein weiterer strittiger Punkt ist die betriebliche Altersversorgung in den Kommunen. Städte und Gemeinden wollen hier Leistungseinschnitte.



Die VKA argumentiert, dass die kommunale Verschuldung im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekordwert von 145 Milliarden angewachsen sei. Der Investitionsrückstand liege bei über 130 Milliarden. VAK-Präsident Thomas Böhle sagte: "Den von den Gewerkschaften behaupteten Nachholbedarf gibt es nicht. Zwischen 2008 und 2015 sind die Verdienste bei den kommunalen Arbeitgebern um 23,9 Prozent gestiegen. Die Tariflöhne in der Gesamtwirtschaft haben sich im gleichen Zeitraum nur um 20,4 Prozent erhöht."