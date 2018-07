Rund 200 Integrationsbeauftragte von Bund, Ländern und Kommunen sind am Montagabend in Dresden gegen die islam- und ausländerfeindliche Pegida-Bewegung auf die Straße gegangen. Sie reihten sich am Rande ihrer Bundeskonferenz in die wöchentliche Demonstration von Gepida ein. Die Abkürzung steht für "Genervte Einwohner protestieren gegen Intoleranz Dresdner Außenseiter".

"Helfen Sie uns, dass Deutschland ein Land bleibt, wo Menschen, die in Not sind, willkommen sind", rief die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) Hunderten Demonstranten auf dem Theaterplatz zu. Die Teilnehmer legten eine Gedenkminute für die Flüchtlinge ein, die bei der Überfahrt über das Mittelmeer in den vergangenen Tagen ertrunken sind.

Parallel zur Kundgebung auf dem Theaterplatz hatte Pegida ihre Anhänger auf dem Altmarkt versammelt. Der Zug von Gepida konnte in Sicht- und Rufweite zu den selbst ernannten Patriotischen Europäern gegen die Islamisierung des Abendlandes demonstrieren.



Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann muss sich ab Dienstag wegen Volksverhetzung vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten. Er soll im September 2014 auf seiner Facebook-Seite Geflüchtete und Asylbewerber als "Gelumpe", "Viehzeug" und "Dreckspack" beschimpft haben. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft griff Bachmann damit die Menschenwürde der Geflüchteten an und propagierte Hass gegen sie. Zunächst sind drei Verhandlungstage bis zum 10. Mai angesetzt. Im Fall einer Verurteilung droht Bachmann, der bereits vorbestraft ist, eine Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren.