Bei einem erneuten schweren Erdbeben im Südwesten Japans in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) sind mindestens 22 Menschen gestorben. Das meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Mehr als 1.000 Menschen wurden in der am schwersten betroffenen Provinz Kumamoto verletzt, wie der Fernsehsender NHK berichtete. Zahlreiche Häuser wurden zerstört.



Die Region auf der südlichen Hauptinsel Kyushu war am Donnerstag bereits von einem ersten Beben der Stärke 6,5 heimgesucht worden. Bei beiden Erdbeben waren insgesamt mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 2.000 Menschen wurden verletzt, zahlreiche Häuser teils völlig zerstört. Seither wird die Unglücksregion immer wieder von teils heftigen Nachbeben erschüttert.

Örtlichen Medienberichten zufolge wurden in drei Ortschaften der Provinz Kumamoto mehrere Menschen von Erdrutschen erfasst. Viele Häuser sind zerstört. In der Ortschaft Minamiaso ging ein gewaltiger Erdrutsch nieder und verschüttete eine Straße. Eine Straßenbrücke wurde ebenfalls schwer beschädigt. Vereinzelt brachen Feuer aus.



Helfer versuchen eingeschlossene Bewohner zu befreien

Hunderte Notrufe gingen bei den Behörden ein, in denen von in Häusern und Gebäuden eingeschlossenen Menschen berichtet wurde. Nach Angaben des Katastrophenschutzes der stark betroffenen Stadt Mashiki sind 66 Personen in einem Altersheim gefangen. Retter versuchten, zu ihnen vorzudringen.

Zehntausende Menschen waren von der Gas- und Stromversorgung abgeschnitten. Das Rathaus der Stadt Uto stürzte teilweise ein. Auch das Dach des Flughafens von Kumamoto brach ein, verletzt wurde Medienberichten zufolge dabei jedoch niemand. Sämtliche Flüge von und zu dem Flughafen wurden gestrichen.

Atomreaktoren in der Region sind nach Angaben der Betreiber jedoch nicht beeinträchtigt. Für den Abend wurde mit Regen gerechnet, was weitere Erdrutsche zur Folge haben könnte.



Ein Vulkanausbruch, Erdrutsche und ständige Nachbeben

Unterdessen kam es an dem in der Region gelegenen Vulkan Aso zu einer kleineren Eruption. Sie sei jedoch nicht auf das Beben zurückzuführen, hieß es.



Die Erschütterung ereignete sich um 1.25 Uhr (Ortszeit) in einer Tiefe von zwölf Kilometern unter der Erdoberfläche von Kumamoto. Es war nach Angaben der Meteorologischen Behörde vermutlich das Hauptbeben, während die Erschütterungen zuvor Vorausschocks waren.

Verteidigungsminister Gen Nakatani kündigte die Entsendung von etwa 20.000 Soldaten in die Katastrophenregion an. Falls notwendig, würden 5.000 weitere Soldaten entsandt. Das Inselreich Japan ist eines der am stärksten von Erdbeben gefährdeten Länder der Welt.