Hamburg hat für die Bundesratssitzung Mitte Mai einen Antrag vorgelegt, den Paragrafen zur Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter abzuschaffen. Auf diese Weise soll eine Bestrafung des Satirikers Jan Böhmermann wegen dieser Vorschrift verhindert werden. "Der Paragraf 103 im Strafgesetzbuch gehört abgeschafft, weil er ein Ausfluss des vordemokratischen Strafrechts ist, als die Majestätsbeleidigung noch eine Rolle spielte", sagte Hamburgs Justizsenator Till Steffen. Auch Schleswig-Holstein, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Thüringen haben signalisiert, sich der Initiative anzuschließen.

Die Hamburger Justizbehörde geht davon aus, dass das Gesetz noch vor der Sommerpause gestrichen werden könnte – und damit schneller als von der Bundesregierung geplant. So würde das Verfahren gegen Böhmermann eingestellt werden müssen. Davon unberührt blieben jedoch Ermittlungen gegen den Satiriker nach Paragraf 185 Strafgesetzbuch, der die normale Beleidigung regelt.

Böhmermann hatte in seiner TV-Show den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan verbal angegriffen, um nach eigenen Worten den Unterschied von erlaubter Satire und verbotener Schmähkritik zu zeigen. Erdoğan hatte daraufhin zum einen als Privatmann Strafantrag nach Paragraf 185 gestellt.



Zum anderen verlangte die türkische Regierung auch Ermittlungen nach Paragraf 103. Bundeskanzlerin Angela Merkel erteilte die dazu nötige Ermächtigung. Gleichzeitig kündigte auch sie an, dass die Regierung den umstrittenen Paragrafen abschaffen wolle. Anders als der Bundesrat mit seiner nun begonnenen Initiative will die Bundesregierung aber den Paragrafen 103 nicht noch in diesem Jahr streichen. Ihr Ziel ist es, in der laufenden Legislaturperiode, also bis 2018, das Gesetz abzuschaffen.

Diese Verzögerung durch die Kanzlerin kritisierte Thomas Kutschaty, Justizminister von Nordrhein-Westfalen. "Damit will sie die Möglichkeit eröffnen, den Satiriker Böhmermann noch wegen Majestätsbeleidigung zu bestrafen."