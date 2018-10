Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Chemnitz-Einsiedel in Sachsen verübt. Wie das für Extremismus zuständige Operative Abwehrzentrum (OAZ) in Leipzig mitteilte, wurden drei Brandsätze geworfen. Es werde wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt.

Die Unbekannten hätten sich dem Gelände von der Waldseite genähert und "brennende Behältnisse" über den Zaun in Richtung zweier Wohnhäuser geworfen, sagte eine Sprecherin des OAZ. Die Brandsätze seien drei bis vier Meter vor den Gebäuden auf einer Grünfläche gelandet. Ein Wachmann habe das Feuer sofort löschen können. Die 21 Bewohner in den beiden Häusern seien unverletzt geblieben.

Nach Angaben der Sprecherin ereignete sich der Angriff gegen 22.15 Uhr. Nach Eingang des Notrufs seien Polizisten, Fährtenhunde und ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen, um nach den Angreifern zu suchen – jedoch ohne Erfolg. Derzeit fahre die Polizei Chemnitz verstärkt Streife, das Flüchtlingsheim werde zudem von einem eigenen Wachschutz gesichert.

Die Flüchtlingsunterkunft im Chemnitzer Stadtteil Einsiedel wird vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betrieben. Dessen Präsident Rudolf Seiters zeigte sich "entsetzt und zutiefst bestürzt über die verabscheuungswürdige Tat". Die Täter hätten bewusst das Leben von Flüchtlingen und Helfern aufs Spiel gesetzt. In der Unterkunft befänden sich fast ausschließlich Familien. Von 95 Bewohnern seien 27 Kinder unter zwölf Jahren, sagte Seiters. In der Einrichtung habe es noch nie Probleme mit den Flüchtlingen gegeben. "Wir hoffen, dass die Behörden den oder die Täter rasch ausfindig machen und zur Verantwortung ziehen", sagte Seiters.

In Einsiedel wohnen etwa 3.600 Menschen. Im vergangenen Herbst kam der Chemnitzer Stadtteil in die Schlagzeilen, weil die Bewohner die Asylbewerberunterkunft wochenlang blockiert hatten, mit Unterstützung von Pegida. Auch nach Bezug der Flüchtlingsunterkunft kam es immer wieder zu Protesten. Unter dem Motto "Einsiedel sagt Nein" versammeln sich immer noch regelmäßig Bewohner der Stadt zu Schweigemärschen und Protestkundgebungen. Auch für den heutigen Mittwochabend ist eine Kundgebung vor dem Rathaus angekündigt.

Zudem waren Ende Februar Demonstranten mit Bengalos vor die Asylunterkunft gezogen und hatten einen Feuerwerkskörper gezündet. Nach Angaben der Freien Presse waren einige der Demonstranten damals vermummt. Die Polizei konnte keinen der Angreifer vor Ort stellen. Die Ermittlungen übernahm der Staatsschutz der Polizeidirektion Chemnitz.



Ermittlungen in Freital gehen weiter

Im sächsischen Freital gelang den Ermittlern am gestrigen Dienstag ein Fahndungserfolg gegen fünf mutmaßliche Rechtsterroristen. Ihnen wird von den Ermittlern neben Sachbeschädigung und der Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung auch versuchte oder gefährliche Körperverletzung, das Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen und versuchter Mord vorgeworfen.



Darüber hinaus gehen die Ermittlungen in Freital weiter. Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) sagte: "Der Ermittlungskomplex ist durchaus größer und weitere Aktivitäten laufen derzeit." Details nannte er aber nicht. Drei weitere Verdächtige, die ebenfalls zur Gruppe Freital gehören sollen, sitzen bereits seit November 2015 in Untersuchungshaft. Gegen sie hatte das Amtsgericht Dresden Haftbefehle wegen Sprengstoffexplosionen und anderer Straftaten erlassen. Am 11. April hatte die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen zu den Beschuldigten übernommen.