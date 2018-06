Fahles Licht fällt durch die teils zersplitterten Fenster der großen Halle, in der man die Jungen das Töten lehrt. Jeden Abend unter der Woche werden die Schüler hier auf einen ganz besonderen Beruf vorbereitet: Während Gleichaltrige zum Fußballtraining gehen, lernen die Schüler der Escuela de Tauromaquia de Madrid (Madrider Stierkampfschule), wie man in der Arena Stiere tötet – und damit die Massen begeistert.

Der Jüngste von ihnen ist neun, der älteste 18 Jahre alt. Mit gebücktem Rücken, in der Hand ein Hörnerpaar, bewegen sich einige von ihnen unter Stöhn- und Grunzlauten auf schwere rote Tücher zu, die ihre Partner ihnen entgegenhalten. Es ist ein unwirkliches Bild, wenn die Jungen in Jogginghosen anmutige und bedächtige Kreisbewegungen um die Stierattrappen herum vollführen. An den Wänden der Halle hängen vergilbte Poster, Relikte einer alten Zeit.

Bald könnte die Schule selbst der Vergangenheit angehören. Denn die Stierkampfschule vor den Toren Madrids, die als die älteste und renommierteste in Spanien gilt, soll auf Bestreben der linken Stadtregierung geschlossen werden.

"Der Stierkampf wird politisiert", schimpft José Luis Bote, früher ein erfolgreicher Stierkämpfer und jetzt Direktor der Schule. Dabei schlägt er mit der Hand immer wieder energisch auf den Holztisch vor ihm. "Der Stierkampf gehört nicht den Politikern, er gehört dem Volk!" Bote verweist auf die über 40-jährige Geschichte der Schule und nennt die Namen international erfolgreicher Absolventen.



30.000 Spanier demonstrieren für den Stierkampf

Selbst dem Laien wird klar: Wäre der Stierkampf eine Religion, dann wäre die Madrider Schule eine bedeutsame Kirche. "Sie ist die Mutter aller Stierkampfschulen, nicht nur in Spanien, sondern in der ganzen Welt", betont der Leiter.



Doch das einst so glorifizierte Spektakel, Sinnbild spanischen Kulturgutes, trifft auf immer stärkeren Widerstand. Petitionen von Stadtparlamenten, regionale Verbote wie in Katalonien oder auf den Kanaren, negative Berichterstattung – die Liste der Repressalien ist lang. Die Stierkampflobby reagierte darauf lange Zeit lethargisch.

Umso größer war in Spanien die Überraschung, als Mitte März über 30.000 Menschen in Valencia für die Rechte der Stierkämpfer demonstrierten. "Freiheit, Freiheit" hallte es durch die Straßen.

Für die Stierkampfschule könnte das Aufbegehren jedoch zu spät kommen. Die staatlichen Subventionen, ein Überbleibsel alter Verträge mit der vorigen konservativen Stadtregierung, wurden schon vor Monaten eingestellt. Doch in der Schule wächst der Widerstand.